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Літаки РФ скидають бомби по своїй території: в розвідці Британії назвали причини

Юрій Берендій
11 травня 2024, 12:50
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В британській розвідці зазначають, що випадки аварійних скидів боєприпасів з російських літаків над територією РФ набули системного характеру.
Літаки РФ скидають бомби по своїй території: в розвідці Британії назвали причини
Випадки скидання авіабомб по території РФ набули системного характеру / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Аварійні випадки скидання боєприпасів з російських літаків на їхній території свідчать про системну проблему, що становить велику загрозу для цивільного населення Росії. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Розвідка згадує серію інцидентів із скиданням боєприпасів з російських літаків, призначених для атак на цілі на території України. Наприклад, 4 травня цього року повідомлялося, що винищувач випустив ФАБ-500 над містом Бєлгород. Місцевий губернатор описав наслідки інциденту - 30 пошкоджених будинків, 10 автомобілів та п'ять постраждалих, при цьому він не назвав причину такої події.

Крім того, 18 лютого внаслідок "загубленої" авіабомби ФАБ-250 поблизу російського Бєлгорода довелось евакуйовувати 150 цивільних російських громадян.

відео дня

Розвідка підкреслює, що лише за березень-квітень 2024 року над Білгородською областю сталося 20 аварійних скидів боєприпасів.

"Дані випадки вказують на тривалу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення", – йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Удари по території РФ - удари авіацією по Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 травня російські окупанти планували здійснити авіаудар ФАБом по Харкову. Однак, внаслідок певних обставин авіабомба впала прямо на житлові будинки в Бєлгороді. Відео зі зруйнованими будинками та автомобілями швидко поширилося в Мережі.

Також, ракета, яку російський літак намагався запустити по території Україну 2 січня, проте вона впала на село Петропавловка Воронезької області, найімовірніше, не відірвалася від борту, як повідомляли російські пропагандисти. Аналітики Defense Express відзначили, що ракетний запуск відбувався в інших російських областях, наприклад, над Рязанською або Тульською.

У результаті цього інциденту загинуло 11 осіб, серед яких троє дітей, а 21 людина отримала поранення.

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