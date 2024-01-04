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В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ

Яна Ставська
4 січня 2024, 04:37
Це вже далеко не вперше, коли російські крилаті ракети падають ще на території РФ.
В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ
Ракета РФ впала на російське село / Колаж Главреда. Фото: Defense Express

Ракета, яку російський літак намагався випустити по Україні, проте вона впала на село Петропавловка Воронезької області, найімовірніше, не "відвалювалася" від борту, як на цьому наголошувала кремлівська пропаганда.

Аналітики Defense Express зауважили, що село знаходиться всього за 75 км від українського кордону, "сенсу наближатися на таку відстань у літаків РФ просто не було".

Схоже, вважають експерти, пуск ракет взагалі здійснювався в інших російських областях, наприклад над Рязанською чи Тульською.

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Водночас аналітики зазначили, що скид ракети на російське село відбувся не з Ту-95МС, а з Су-35.

"Цілком можливо, що вони пролітали над цим селом у Воронезькій області, а одна ракета відвалилась. Ця ракета має 90-кг уламково-фугасну бойову частину", - йдеться у публікації.

Проте екперти допускають імовірність варіанту, що на Петропавловку у РФ впала ракета, яка не відвалилась, а просто впала на своїй маршовій ділянці - "й мова йде про Х-101 чи Х-555", що більше відповідає наслідкам вибуху.

Російська ракета впала на російське село

Під час повітряної атаки РФ по Україні 2 січня одна з ракет відвалилась від бомбардувальника ВКС РФ та впала на село Петропавловка Воронезької області.

В РФ визнали "скид" ракети. У результаті інциденту загинуло 11 осіб, серед них троє дітей, ще 21 людина постраждала.

В той день Росія здійснила наймасованіший пуск ракет "Кинджал" по Києву. Усі ракети вдалось перехопити українській ППО.

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