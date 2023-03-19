"Росіяни знову пялять": у Каховці прогриміло багато вибухів, все окутано димом

У тимчасово окупованій Каховці Херсонській області вранці, 19 березня, сталася "бавовна".
За попередніми даними, вибух стався в місці дислокації російських окупаційних військ, повідомляє Telegram-канал "Каховський Рух".
За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів прогриміло на елеваторі в Каховці, де знаходиться розташування російських окупантів.
Також відомо, що перед пожежею в місті чули серію потужних вибухів.
"Тимчасово окупована Каховка, росіяни знову палять", - коментують відео в мережі.
Про наслідки та масштаби втрат путінських терористів поки що невідомо. На місці прильоту здіймається величезний стовп чорного диму.
Раніше повідомлялося, що в Херсонській області українські партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські окупанти. В результаті ліквідовано двох загарбників. Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", удар по окупантам було завдано в Новій Каховці 10 лютого на Дніпровському проспекті.
Також раніше повідомлялося, що в захопленому окупантами Криму в результаті успішних дій українських партизан "АТЕШ" знищено двох офіцерів Росгвардії. При цьому опубліковано відео палаючого авто, в якому, ймовірно, були знищені російські окупанти.
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