"Росіяни знову пялять": у Каховці прогриміло багато вибухів, все окутано димом

Перед початком потужної пожежі в місті чули серію потужних вибухів.

Бавовна в Каховці / скріншот з відео

У тимчасово окупованій Каховці Херсонській області вранці, 19 березня, сталася "бавовна".

За попередніми даними, вибух стався в місці дислокації російських окупаційних військ, повідомляє Telegram-канал "Каховський Рух".

За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів прогриміло на елеваторі в Каховці, де знаходиться розташування російських окупантів.

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Також відомо, що перед пожежею в місті чули серію потужних вибухів.

"Тимчасово окупована Каховка, росіяни знову палять", - коментують відео в мережі.

Про наслідки та масштаби втрат путінських терористів поки що невідомо. На місці прильоту здіймається величезний стовп чорного диму.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області українські партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські окупанти. В результаті ліквідовано двох загарбників. Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", удар по окупантам було завдано в Новій Каховці 10 лютого на Дніпровському проспекті.

Також раніше повідомлялося, що в захопленому окупантами Криму в результаті успішних дій українських партизан "АТЕШ" знищено двох офіцерів Росгвардії. При цьому опубліковано відео палаючого авто, в якому, ймовірно, були знищені російські окупанти.

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