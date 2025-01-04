Росіяни йдуть по трупах своїх же: в ЗСУ розповіли про шалені втрати РФ

Російське командування не зважає на життя своїх солдатів, розповів пресофіцер 48 ОАБр.

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Росіян кидають у бій, не рахуючись із життями / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Російське керівництво не жаліє своїх військових та використовує їх як "м'ясо"

Втрати серед особового складу РФ на фронті величезні

Втрати окупантів на фронті є надзвичайно великими, росіян використовують як "м'ясо". Штурмовим групам часто доводиться йти через тіла своїх попередників. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.

За його словами, російське командування не зважає на життя своїх солдатів, їх використовують як "м'ясо" для досягнення своїх цілей.

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"Втрати такі, що штурмова група, яка наступає, їй доводиться переступати через тіла попередніх штурмових груп і, в принципі, ставати, мабуть, наступними тілами, через які будуть переступати інші штурмові групи. Тобто, втрати ворога величезні, що, в принципі, доводить, що росіяни не жаліють людей", - розповів Петренко.

Пресофіцер також додав, що попри великі втрати серед особового складу, техніку росіяни бережуть.

"Мабуть, для росіян все-таки важливіші території, ніж люди", - зауважив Петренко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська скоротилася до 2 км, що дозволяє окупантам обстрілювати місто мінометами та FPV-дронами. Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий також під обстрілами.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що якщо російські окупанти наважаться наступати з Курщини на Сумщину, їхня "операція" буде схожою на ситуацію на Харківщині. Вони можуть просунутися лише на 3-4 км вглиб Сумщини

Як повідомляв Главред, росіяни продовжують штурмувати українські позиції на Донецькому напрямку. Поблизу Покровська зосереджено понад 70 тисяч військових. Їхня мета — не лише оточити місто, а й перерізати логістику для підтримки українських сил.

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Хто такий Богдан Петренко? Богдан Петренко з початку широкомасштабного вторгнення він добровільно пішов у ТЦК і став на захист України. Спочатку був командиром стрілецького взводу, а потім, коли на базі його батальйону сформували артилерійську частину, він потрапив до 48-ї окремої артилерійської бригади. Через півтора року став пресофіцером бригади.

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