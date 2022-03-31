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"Росіяни – гірші за фашистів у Другу світову": орки знищили будинок 92-річної пенсіонерки

31 березня 2022, 10:33

Бабуся вражена тим, як жорстоко поводяться російські окупанти.

Російські окупанти розбомбили будинок 92-річної пенсіонерки в Ірпені/ Скрін з відео

Російські загарбники розбомбили в Ірпені будинок 92-річної пенсіонерки Ганни Євдокимової. Жінка пережила нацистську окупацію під час Другої світової війни, і каже, що росіяни воюють "гірше за бандитів".

Через бомбардування, яке знищило її будинок, першу ніч пенсіонерці довелося ночувати просто на камінні. Про це бабуся Ганна розповіла каналу "Настоящее время".

"Третю війну переживаю. 92 роки мені. Пропрацювала все життя, а тепер треба страждати на білому світі. Першу ніч ночували на камінні. Це не війна, це бандит натурально воює. Натуральний бандит, усій пресі так говоритиму", – каже Ганна Євдокимова.

Пенсіонерка назвала росіян гіршими за фашистів.

"Німець воював – побомбив, пішов, і все. А ми працювали одразу. А це – натуральний фашист, люди добрі. Він гірший за фашистів. Бандит, що тобі треба від України?" – каже бабуся Ганна.

Розбомблений будинок пенсіонерки/ Скрін з відео

Раніше мер Ірпеня розповів, що, за попередніми даними, в місті могли загинути до 300 цивільних і до 50 військових. Він зазначив, що багато хто загинув під завалами, проте їх ще не розбирали.

Нагадаємо, українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників 28 березня. Проте міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це поки що небезпечно.

Президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за звільнення від російських окупантів міста Ірпінь і розповів, що українські військові відтісняють загарбників від Києва.

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