Росія вербує найманців в "ЛДНР": формує ДРГ і закидає в тил України

РФ формує ДРГ з жителів "ЛДНР" / Reuters

Командування Збройних сил Росії набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшим їх застосуванням в Україні.

Перевага віддається вихідцям з Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшим їх застосуванням. Перевага віддається вихідцям з Донецької та Луганської областей, які говорять українською", - сказав Мотузяник.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70 ‒ го гвардійського мотострілецького полку-з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

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