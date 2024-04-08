Росія випустила по Україні ракети: в одному з міст прогриміли вибухи

Попередньо - шість постраждалих унаслідок терористичної атаки Росії по Запоріжжю.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-vipustila-po-ukrajini-raketi-v-odnomu-z-mist-progrimili-vibuhi-10556261.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Україну / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Куртєва, ілюстративне фото КМВА

У понеділок, 8 квітня, Росія завдала ракетного удару по Україні. Під обстрілом опинилась міська інфраструктура Запоріжжя, є поранені.

Фото наслідків атаки окупантів опублікував у своєму Telegram секретар Запорізької міськради Сергій Куртєв. Як зазначив представник мерії, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків і один медзаклад. Також є один пошкоджений обʼєкт інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждало 6 людей.

відео дня

"Комунальники приступили до ліквідації наслідків атаки. Також на місці розгорнуто намет міської ради", - написав Куртєв.

Повітряна тривога в Україні 8 квітня - усі подробиці

О 12:18 Повітряні сили попереджали про ризики застосування Росією балістичного озброєння.

О 13:26 було оголошено повторну тривогу - по всій Україні - через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Савалейка Нижньогородської області.

Зберігається ризик застосування окупантами тактичних авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Удар по Україні - де гриміли вибухи

Російські окупанти зосереджено бʼють по цивільній та критичній інфраструктурі України. У Повітряних силах наголошували, що у запасі країни-агресорки ще "багато ракет", щоб тероризувати Україну масованими ударами.

Зокрема, напередодні, 7 квітня, серія вибухів прогриміла у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях - працювала ППО.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред