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Росія випустила по Україні ракети: в одному з міст прогриміли вибухи

Яна Ставська
8 квітня 2024, 15:42
Попередньо - шість постраждалих унаслідок терористичної атаки Росії по Запоріжжю.
Росія випустила по Україні ракети: в одному з міст прогриміли вибухи
Росія атакувала Україну / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Куртєва, ілюстративне фото КМВА

У понеділок, 8 квітня, Росія завдала ракетного удару по Україні. Під обстрілом опинилась міська інфраструктура Запоріжжя, є поранені.

Фото наслідків атаки окупантів опублікував у своєму Telegram секретар Запорізької міськради Сергій Куртєв. Як зазначив представник мерії, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків і один медзаклад. Також є один пошкоджений обʼєкт інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждало 6 людей.

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"Комунальники приступили до ліквідації наслідків атаки. Також на місці розгорнуто намет міської ради", - написав Куртєв.

  • Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024
    Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024
    Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024
    Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024
    Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024 Фото: @kurtievofficial
  • Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024
    Ракетний удар по Запоріжжю 8 квітня 2024 Фото: @kurtievofficial

Повітряна тривога в Україні 8 квітня - усі подробиці

О 12:18 Повітряні сили попереджали про ризики застосування Росією балістичного озброєння.

О 13:26 було оголошено повторну тривогу - по всій Україні - через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Савалейка Нижньогородської області.

Зберігається ризик застосування окупантами тактичних авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Удар по Україні - де гриміли вибухи

Російські окупанти зосереджено бʼють по цивільній та критичній інфраструктурі України. У Повітряних силах наголошували, що у запасі країни-агресорки ще "багато ракет", щоб тероризувати Україну масованими ударами.

Зокрема, напередодні, 7 квітня, серія вибухів прогриміла у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях - працювала ППО.

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