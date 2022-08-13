РФ в паніці через озброєння ЗСУ: погрожує "розширити" географію бойових дій

У РФ пригрозили розширити географію бойових дій в Україні / Колаж фото Генштаб ЗСУ, Reuters

Росія пригрозила "розширенням географічних завдань" на війні проти України у відповідь на поставки далекобійного озброєнні для ЗСУ. Про це заявив директор департаменту Північної Америки МЗС Росії Олександр Дарчієв, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Він цинічно намагається переконати, що далекобійне озброєння нібито буде "загрожувати" тимчасово окупованим територіям, які незаконно захопили російські військові.

"Що стосується кореляції масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом і термінами "спеціальної військової операції", то її чітко позначив Сергій Лавров. Накачування України більш далекобійними збройовими системами призведе до того, що географічні завдання спецоперації будуть відсуватися ще далі", — сказав Дарчієв.

Нагадаємо, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими погрозами. Цього разу у контексті ситуації, яка зараз розгорілася навколо окупованої росіянами Запорізької АЕС, він досить прямо натякнув, що "випадковості" можуть статися і на атомних станціях у країнах Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники Росії брешуть, коли кажуть про можливість "діалогу" з Україною. Країна-терорист, після скоєних звірств, зі зброєю в руках закликає Київ до нібито "перемовин", що фактично є ультиматумом. Москва поводиться безжально щодо людського життя. Українці живуть на своїй землі, і у Кремлі повинні були знати, що українці захищатимуться.

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