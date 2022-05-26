РФ перекидає резерви та готує захоплення півдня України - розвідка

Окупанти перекидають нові сили на південь України / Reuters

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, перегрупування російських військ у Херсонській області та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях, повідомляє прес-служба Міноборони.

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно, ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", - зазначив Скібіцький.

Він додав, що в це угруповання, крім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди. Будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на намір Росії захопити і утримувати ці території", - зазначив представник МОУ.

Раніше повідомлялося про те, що тисячі автомобілів з дітьми, жінками і літніми людьми, які намагаються виїхати з населених пунктів Херсонської області, що знаходяться під російською окупацією, у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники.

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