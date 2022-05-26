УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ перекидає резерви та готує захоплення півдня України - розвідка

26 травня 2022, 10:27

Ворог перегруповує війська в Херсонській області та в окупованих районах Запорізької області.

російські військові в Київській області
Окупанти перекидають нові сили на південь України / Reuters

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, перегрупування російських військ у Херсонській області та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях, повідомляє прес-служба Міноборони.

"У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно, ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", - зазначив Скібіцький.

Він додав, що в це угруповання, крім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди. Будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на намір Росії захопити і утримувати ці території", - зазначив представник МОУ.

Раніше повідомлялося про те, що тисячі автомобілів з дітьми, жінками і літніми людьми, які намагаються виїхати з населених пунктів Херсонської області, що знаходяться під російською окупацією, у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники.

читайте також"До приходу росіян ми жили добре": у Херсоні українка вразила сміливою заявою

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще:

новини Херсона ГУР війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:43

У Херсонській області росіяни влаштували розбірки з обстрілами, а ЗСУ потужно вдарили по їхніх позиціях

10:27

РФ перекидає резерви та готує захоплення півдня України - розвідкаВідео

09:57

Екіпажі згоріли разом з технікою: ЗСУ знищили броньовики ворогаВідео

09:55

Ізраїль не віддає Україні потужні протитанкові ракети Spike – ЗМІ

09:50

Чим можна замінити сіль: 9 натуральних продуктів на кожній кухні

Реклама
09:44

"Умиротворити" Путіна неможливо: глава МЗС Британії назвала рецепт перемоги над РФ

09:31

Президент ФРН поставив жорстку умову Путіну: припиніть війну і виведіть війська з УкраїниВідео

09:16

Пастка для України: чому Кремль став наполягати на припиненні вогнюПогляд

09:13

Як виглядає "мер"-колаборант Херсона Олександр Кобець: журналісти показали фотоВідео

08:59

ЗСУ перемололи "еліту" армії РФ: британська розвідка пояснила провал ВДВВідео

08:42

Рашистів заманили в пастку: у США розкрили деталі розгрому переправи РФ на ЛуганщиніВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні, 26 травня 2022: Ракам – гроші, Терезам - важливе знайомство, Скорпіонам - вдалі збіги

08:16

Коли Україна переможе і почне звільняти окуповані території - прогноз астрологаВідео

07:58

Зеленський жорстко відповів на пропозиції "здати" частину території УкраїниВідео

07:44

Кадиров вирішив, що з Україною "питання закрите" і пригрозив вдарити по ПольщіВідео

07:37

Бракує одного виду озброєння: Данілов розповів, чого найбільше потребують ЗСУ

07:03

"На нас чекає важкий місяць, депресія, паніка": Арестович розповів про проблеми на фронті й назвав "винуватих"

06:36

Битва за Сєвєродонецьк: окупанти можуть почати штурм міста найближчими днями - ISW

06:29

Вірний піхотинець Путіна, або Як Лукашенко намагається відбілити злочини Росії в УкраїніПогляд

06:03

Гороскоп на червень 2022 для Овнів: гроші, другий шанс від Всесвіту і повернення додому

Реклама
05:12

Найсмачніший і корисний салат за 2 хвилини, який їдять довгожителі: простий рецептВідео

05:08

"Вразливим краще 2 тижні не дивитися новини": українців попередили про гарячу фазу на ДонбасіВідео

04:50

Пропутінський циркач Едгард Запашний наїхав на Потапа та Настю Каменських

04:41

Приваблива безсоромність: молода мільйонерка Кайлі Дженнер показала груди в промоклому купальнику

04:20

Який подарунок піднесе Путін своєму zомбіленду та чим запам'яталося 9 травня

04:18

Катя Осадча в приголомшливому білому вбранні підкорила Канни

04:10

Вріже пекло: українців попередили про потужний атмосферний фронт і назвали датиВідео

03:40

Якщо вже набридли салати: 5 швидких рецептів з зеленою цибулею

03:22

Павло Зібров потрапив у скандал - співак виправдався за свого двійника

03:10

Стильний і яскравий манікюр на літо 2022, що зачарує всіх навколоФото

02:41

Еллен ДеДженерес пожертвувала українцям понад 800 тис. гривень: "Сподіваюся, я зможу зменшити біль"

02:39

Був би другий Маріуполь: як вдалося захистити Миколаїв від рашистів

02:09

Буде використано проти України: історик пояснив, чому важливо демонтувати радянські пам'ятникиВідео

01:34

Військовий експерт пояснив, чому Кремль жене залишки військ у пекло війни на Донбасі

00:51

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:23

"Я готовий його спалити": Російський комік зізнався, що хоче зробити з паспортом РФ

25 травня, середа
23:54

Сербія поки не бачить можливості впровадити санкції проти Росії: в чому причина

23:41

Важкий період і втрата територій: астролог розповів, чим закінчиться війна в УкраїніВідео

23:41

Всі лаври повинні перейти ПЦУ: В'ятрович пояснив необхідність зникнення УПЦ МПВідео

23:40

"Концертна діяльність добігає кінця": Шевчук заявив, що гурт ДДТ згортає роботу

Реклама
23:26

Кулеба різко розкритикував Німеччину за постачання зброї

23:10

67-річний батько Тіни Кароль вирушив захищати Україну

22:55

Окупанти схопили двох відомих українських футболістів і кинули воювати проти УкраїниВідео

22:53

Чому Лукашенко не наважиться воювати з Україною: експерт озвучив головні причини

22:41

"Отсидевшая в 16": телебачення РФ збирається "згодувати" своїй аудиторії шоу про тюремниць

22:18

Маша Єфросиніна показала найдорожчий подарунок на День народження від коханого чоловіка

22:10

Путін продовжує чистки серед генералітету: звільнені командири округів

21:57

Люди не хочуть їхати з Луганської області - Гайдай

21:57

"Ми програли російській армії за темпами": Арестович оголосив про початок нового етапу війниВідео

21:42

Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних зливВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти