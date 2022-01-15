РФ перекидає Іскандери до кордонів України - CIT

Іскандер-М перекидають до кордонів України

У напрямку до кордонів України Росія перекидає оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М.

Військова техніка доставляється зі Східного військового округу на західний напрямок, йдеться в повідомленні розслідувальної групи Conflict Intelligence Team.

Що відомо про перекидання Іскандерів

Кілька днів тому в Twitter з'явилося відео, зняте на Далекому Сході. На кадрах упізнані по контурах ОТРК 9К720 Іскандер-М, покриті брезентом.

"За весь час спостережень ми не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, крім цих двох машин комплексу Іскандер-М", - відзначають в CIT.

Техніка також була помічена 13 січня на відео, яке було знято в Свердловській області. На ньому інші машини комплексу Іскандер-М (9Т248, 9С552, 9с920-1 або 9у91), а також автопоїзди з КАМАЗ-44108 і бортовими напівпричепами.

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"Вони використовуються для перевезення довгих ракет комплексу", — уточнюють в CIT.

Відзначається, що за непрямою інформацією з відкритих джерел техніка виїхала зі станції Дивізійна в Улан-Уде і зі станції Біробіджан-2.

/ CITeam

Техніку стягують до кордонів України

"Ці з'єднання, що мають на озброєнні Іскандери, входять до складу 36-ї і 35-ї загальновійськових армій. Раніше ми помічали рух з'єднань з цих армій в західному напрямку. Про перекидання 107-ї ракетної бригади "до України" також згадується в коментарях до одного з відео з військовою технікою", - повідомляють аналітики.

"У Міноборони РФ пояснює все навчаннями. Втім, ми пам'ятаємо, що вони вже це робили в 2014 році", – кажуть в CIT.

Перекидання військ РФ на кордон України

Раніше CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заява про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

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