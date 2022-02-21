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РФ звинуватила Україну в підриві прикордонного пункту на кордоні: у ФСБ насмішили дивним відео

21 лютого 2022, 12:23

Характер пошкоджень дозволяє припустити, що вибух був здійснений зсередини будівлі.

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/ Скріншот

В ФСБ РФ повідомили про те, що в понеділок вранці випущеним нібито з території України снарядом повністю зруйнований російський прикордонний пункт в Ростовській області в 150 метрах від кордону, постраждалих немає.

Джерело РБК повідомило, що інцидент стався біля хутора Щербаково. Він розташований на Маріупольському напрямку, кордон там контролюється силами "ДНР".

ФСБ опублікувала кадри з місця попадання. На них не видно ніякої інфраструктури, крім самого зруйнованого одноповерхової будівлі, розташованого в оточенні дерев.

Відзначимо, що зруйнований вагончик виглядає, як після прямого попадання, причому з першого ж снаряда – в кадрі не спостерігається ніяких воронок.

Крім того, характер пошкоджень дозволяє припустити, що вибух був здійснений зсередини будівлі.

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Звернемо увагу, що до зруйнованого вагончика приставлений прапор РФ, ймовірно для того, щоб продемонструвати його російську приналежність. Однак він явно не зберігся б в результаті вибуху.

Все це можна трактувати як сплановану постановку.

Що кажуть у Прикордонній службі

Державна прикордонна служба України заявляє, що заява ФСБ РФ про обстріл з території України, внаслідок чого зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів РФ, – відверта провокація.

"Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області. Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км", - йдеться в заяві.

Також у відомстві наголосили, що від співробітників ПС ФСБ РФ інформування про якісь нестандартні ситуації не надходило.

"Водночас окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в Донецьк прибули найманці ПВК Вагнера, які спільно з російськими спецслужбами повинні провести підрив житлових будинків, щоб звинуватити в теракті Україну.

"За даними розвідки, з метою здійснення провокацій в Донецьк прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами повинні провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків", - йдеться в повідомленні ОТГ Схід.

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