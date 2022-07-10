РФ не вистачає сил і ресурсів: у Зеленського назвали терміни закінчення війни

Олексій Арестович назвав терміни завершення війни / Фото УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз з приводу ймовірних термінів закінчення війни в Україні.

Він вважає, що війна РФ проти України точно завершиться протягом 2,5 років. При цьому активні бойові дії можуть завершитися навіть раніше, підкреслив він під час розмови на Youtube-каналі російського адвоката, правозахисника і журналіста Марка Фейгіна.

Радник глави ОП переконаний в тому, що російська армія втратила можливості в Україні досягати хоч якихось завдань.

"Втративши ці можливості, армія РФ зосередила 50% від усього угруповання. Так само зосередження і переїзд — це дуже великі витрати, проблеми, втрати і час. Час, коли йде західне озброєння, і ми створюємо резерви", — пояснив представник ОП.

Разом з тим він пояснив, що російська армія на окремих ділянках фронту вже не має сил і ресурсів для боротьби.

"Нюанс такий, раніше вони могли на окремих напрямках боротися, їм вистачало сил і ресурсів. Зараз їм потрібно зосереджувати війська, знімаючи їх з інших ділянок фронту. Це дуже погана, безперспективна війна для них", - додав Арестович.

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Нагадаємо, 7 липня Міноборони Росії офіційно оголосило про "паузу в боях" в Україні. Там додали, що вони нібито хочуть солдатам дати можливість "відпочити".

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що оголошення "паузи" лише і прикриття і насправді РФ готується до наступу.

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