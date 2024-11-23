'РФ накриють одразу 2 кризи': заморозки війни не буде, США запустять інший план – Загородній

Росія навряд чи погодиться заморозити війну. Ймовірніший варіант, що США запустять план Помпео – дадуть Україні більше зброї і знімуть обмеження на удари по РФ.

https://glavred.net/ukraine/rf-nakroyut-srazu-2-krizisa-zamorozki-voyny-ne-budet-ssha-zapustyat-drugoy-plan-zagorodniy-10616786.html Посилання скопійоване

Заморозки війни не буде, США запустять інший план, зазначає Загородній/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

Коротко:

Є ймовірність заморожування війни, але Росії погоджуватися на це не вигідно

Росію можуть накрити дві кризи одночасно через деякі можливі рішення Трампа

Країна-агресорка Росія навряд чи погодиться на заморожування війни, адже їй це не вигідно. Такий крок не влаштує російського диктатора Володимира Путіна, адже після цього його можуть скинути як "лідера, який не досягнув цілей".

Тому ймовірність заморожування війни є, але росіяни навряд чи погодяться на такий варіант. Ймовірнішим є сценарій, за якого США запустять план Помпео, тобто надаватимуть Україні більше зброї і знімуть усі обмеження на удари по території країни-агресорки Росії. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

"Путін цього поки що не хоче (заморожування війни в Україні – ред.). Він упевнений, що має отримати Херсон і Запоріжжя, а Україна, на його думку, повинна ці території віддати. Але це категорично не сприймуть американці, я в цьому впевнений. Вони запитають у Путіна: "На якій підставі ви хочете забрати ці міста, які навіть не завоювали?", – зазначив експерт.

Він наголосив, що існує ймовірність сценарію, який передбачає заморожування війни, але Україну в такому разі партнери не кинуть, а накачають зброєю.

"Росіяни ж хочуть, крім іншого, скорочення української армії, припинення поставок зброї, заборони на виробництво ракет, денацифікації, повернення Медведчука, російської мови, російської церкви та іншого. Пункт про те, що Україну кинуть без зброї, виключений. Цього точно не буде, про це можна сказати точно і видихнути. Зброю будуть давати! Якщо мова піде про відмову від віртуального вступу до НАТО, то, напевно, потрібно відмовитися. Тому що без кордонів 1991 року нас у НАТО не приймуть, це потрібно чітко розуміти", – сказав Загородній.

Росію можуть накрити дві кризи одночасно

Загородній зазначив, що якщо обраний президент США Дональд Трамп реалізовуватиме політику низьких цін на нафту, росіяни зіткнуться з гігантською кризою, тому що дві кризи накриють Росію одночасно.

Перша – економічна криза . Якщо нафта коштуватиме 40-50 доларів, а це фактично собівартість, і, якщо активно працюватимуть виробники США і Канади, Росія не зможе виконати свої військові замовлення або підтримувати соціальні стандарти, які існували за Путіна.

. Якщо нафта коштуватиме 40-50 доларів, а це фактично собівартість, і, якщо активно працюватимуть виробники США і Канади, Росія не зможе виконати свої військові замовлення або підтримувати соціальні стандарти, які існували за Путіна. Друга – внутрішньополітична криза. Росія буде скочуватися у внутрішньополітичну кризу, тому що Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Україна мілітаризується, збереже державність, не стане проводити політику денацифікації, як хотів Путін. Навпаки, Україна мститиме Росії і робитиме все, щоб у Росії почалася хороша громадянська війна.

"Навіть якщо буде лінія розмежування, це буде схоже на Брестський мир навпаки. Нагадаю, у Першу світову війну Ленін підписав із німцями Брестський мир, фактично віддавши Україну і визнавши УНР. Але Ленін це підписував, виходячи з того, що це буде ненадовго, тому що Німеччина була нестійка. Він називав це "похабним миром". Так і тут: буде "похабний мир", але вже для росіян", – зазначив експерт.

Він наголосив, що Росію такий мир навряд чи влаштує. Російського диктатора Володимира Путіна після цього можуть усунути, адже лідер, який не досяг цілей, стає нелегітимним для внутрішньополітичної тусовки, і в будь-якій авторитарній системі після зовнішньополітичних поразок такого лідера зносять, зазначив Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Україна може "викрутити" план Помпео на свою користь

Загородній нагадав, що принаймні в плані Помпео і Джонсона (якого в нас уже встигли назвати зрадником) ідеться про те, що Україна щонайменше має досягти кордонів 24 лютого 2022 року.

"Там написано хитро: якщо Україна досягне цих кордонів, хто сказав, що хтось буде зупиняти її армію, якщо вона піде, наприклад, до Криму? Можуть же відмовити гальма на "абрамсах" або "бредлі", і все, і ніхто нічого не скаже. Як Ізраїль каже: "Так вийшло". Тим більше, це наша територія", – зазначив він.

Експерт каже, що Україна має йти до цього сценарію. Потрібно вимагати дозволу наносити удари по території Росії, тим паче, є привід – північні корейці на території РФ.

"До речі, Трамп встиг поговорити із Зеленським і президентом Південної Кореї. Це важливий момент, оскільки поява північних корейців – це явна ескалація. Карту Північної Кореї правильно розігрує українське керівництво, коли постійно про це говорить: "Хлопці, вступ КНДР – це очевидна ескалація. Спочатку були північнокорейські ракети, тепер солдати. А це вже відкрита третя світова війна", – зазначив Загородній.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, військових із КНДР перекинули в Україну – у ЗСУ назвали напрямок. У ЗСУ повідомили, що на кількох напрямках присутні військовослужбовці з КНДР.

Також раніше повідомлялося, що РФ готувала наступ на Харків та Суми – ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога. Росія зібрала близько 46 тисяч військових для наступу на Харківщину та 23 тисячі для атаки на Сумщину.

Нагадаємо, у ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими. Головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічна мета окупантів – повний контроль території України, заявив заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред