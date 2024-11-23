Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – Загородній

Альона Вороніна
23 листопада 2024, 11:37
618
Росія навряд чи погодиться заморозити війну. Ймовірніший варіант, що США запустять план Помпео – дадуть Україні більше зброї і знімуть обмеження на удари по РФ.
'РФ накриють одразу 2 кризи': заморозки війни не буде, США запустять інший план – Загородній
Заморозки війни не буде, США запустять інший план, зазначає Загородній/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

Коротко:

  • Є ймовірність заморожування війни, але Росії погоджуватися на це не вигідно
  • Росію можуть накрити дві кризи одночасно через деякі можливі рішення Трампа

Країна-агресорка Росія навряд чи погодиться на заморожування війни, адже їй це не вигідно. Такий крок не влаштує російського диктатора Володимира Путіна, адже після цього його можуть скинути як "лідера, який не досягнув цілей".

Тому ймовірність заморожування війни є, але росіяни навряд чи погодяться на такий варіант. Ймовірнішим є сценарій, за якого США запустять план Помпео, тобто надаватимуть Україні більше зброї і знімуть усі обмеження на удари по території країни-агресорки Росії. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

"Путін цього поки що не хоче (заморожування війни в Україні – ред.). Він упевнений, що має отримати Херсон і Запоріжжя, а Україна, на його думку, повинна ці території віддати. Але це категорично не сприймуть американці, я в цьому впевнений. Вони запитають у Путіна: "На якій підставі ви хочете забрати ці міста, які навіть не завоювали?", – зазначив експерт.

Він наголосив, що існує ймовірність сценарію, який передбачає заморожування війни, але Україну в такому разі партнери не кинуть, а накачають зброєю.

"Росіяни ж хочуть, крім іншого, скорочення української армії, припинення поставок зброї, заборони на виробництво ракет, денацифікації, повернення Медведчука, російської мови, російської церкви та іншого. Пункт про те, що Україну кинуть без зброї, виключений. Цього точно не буде, про це можна сказати точно і видихнути. Зброю будуть давати! Якщо мова піде про відмову від віртуального вступу до НАТО, то, напевно, потрібно відмовитися. Тому що без кордонів 1991 року нас у НАТО не приймуть, це потрібно чітко розуміти", – сказав Загородній.

Росію можуть накрити дві кризи одночасно

Загородній зазначив, що якщо обраний президент США Дональд Трамп реалізовуватиме політику низьких цін на нафту, росіяни зіткнуться з гігантською кризою, тому що дві кризи накриють Росію одночасно.

  • Перша – економічна криза. Якщо нафта коштуватиме 40-50 доларів, а це фактично собівартість, і, якщо активно працюватимуть виробники США і Канади, Росія не зможе виконати свої військові замовлення або підтримувати соціальні стандарти, які існували за Путіна.
  • Друга – внутрішньополітична криза. Росія буде скочуватися у внутрішньополітичну кризу, тому що Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Україна мілітаризується, збереже державність, не стане проводити політику денацифікації, як хотів Путін. Навпаки, Україна мститиме Росії і робитиме все, щоб у Росії почалася хороша громадянська війна.

"Навіть якщо буде лінія розмежування, це буде схоже на Брестський мир навпаки. Нагадаю, у Першу світову війну Ленін підписав із німцями Брестський мир, фактично віддавши Україну і визнавши УНР. Але Ленін це підписував, виходячи з того, що це буде ненадовго, тому що Німеччина була нестійка. Він називав це "похабним миром". Так і тут: буде "похабний мир", але вже для росіян", – зазначив експерт.

Він наголосив, що Росію такий мир навряд чи влаштує. Російського диктатора Володимира Путіна після цього можуть усунути, адже лідер, який не досяг цілей, стає нелегітимним для внутрішньополітичної тусовки, і в будь-якій авторитарній системі після зовнішньополітичних поразок такого лідера зносять, зазначив Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім, у якому експерт розповів про запуск ленд-лізу для України Трампом і близький удар США по економіці РФ:

Україна може "викрутити" план Помпео на свою користь

Загородній нагадав, що принаймні в плані Помпео і Джонсона (якого в нас уже встигли назвати зрадником) ідеться про те, що Україна щонайменше має досягти кордонів 24 лютого 2022 року.

"Там написано хитро: якщо Україна досягне цих кордонів, хто сказав, що хтось буде зупиняти її армію, якщо вона піде, наприклад, до Криму? Можуть же відмовити гальма на "абрамсах" або "бредлі", і все, і ніхто нічого не скаже. Як Ізраїль каже: "Так вийшло". Тим більше, це наша територія", – зазначив він.

Експерт каже, що Україна має йти до цього сценарію. Потрібно вимагати дозволу наносити удари по території Росії, тим паче, є привід – північні корейці на території РФ.

"До речі, Трамп встиг поговорити із Зеленським і президентом Південної Кореї. Це важливий момент, оскільки поява північних корейців – це явна ескалація. Карту Північної Кореї правильно розігрує українське керівництво, коли постійно про це говорить: "Хлопці, вступ КНДР – це очевидна ескалація. Спочатку були північнокорейські ракети, тепер солдати. А це вже відкрита третя світова війна", – зазначив Загородній.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, військових із КНДР перекинули в Україну – у ЗСУ назвали напрямок. У ЗСУ повідомили, що на кількох напрямках присутні військовослужбовці з КНДР.

Також раніше повідомлялося, що РФ готувала наступ на Харків та Суми – ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога. Росія зібрала близько 46 тисяч військових для наступу на Харківщину та 23 тисячі для атаки на Сумщину.

Нагадаємо, у ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими. Головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічна мета окупантів – повний контроль території України, заявив заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США вторгнення Росії Тарас Загородній
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

12:48Війна
Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

12:22Україна
"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – Загородній

"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – Загородній

11:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Сувора зима і морози: кліматолог дала прогноз на зиму 2025 в Україні

Сувора зима і морози: кліматолог дала прогноз на зиму 2025 в Україні

Останні новини

12:48

Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

12:36

Що можна і що заборонено носити дівчатам невисокого зросту: топ-10 правилВідео

12:26

Злетить у ціні через попит: експерт сказав, яким буде курс долара в грудні

12:22

Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

11:46

Ціни на продукти в грудні: чи варто очікувати подорожчання товарів перед святами

Бронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українцівБронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українців
11:37

"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – ЗагороднійВідео

11:34

Висунули одразу дві жорсткі умови: поляки знову почали забастовку на кордоні

11:10

Дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком

10:52

Ніхто не здогадається, що вони родом з СРСР: як переробити старі ялинкові іграшкиВідео

Реклама
10:44

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує зараз кілограм

09:58

Прилетіло в районі порту: у Бердянську прогримів сильний вибух

09:50

Небезпечні маневри військ КНДР на Харківщині: в ЗСУ прокоментували ситуацію

09:41

Що вдягати високим дівчатам: 6 базових правил для розкішного виглядуВідео

09:41

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:04

Як Путін вбивав своїх супротивників: у США розсекретили важливий документ

08:42

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

07:43

Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів Донеччини: у DeepState розповіли деталі

06:10

Ордер на ареш Нетаньягу: що трапилосьПогляд

05:43

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

05:00

Яке сьогодні свято 23 листопада 2024 року: чому не можна вирушати у далеку дорогу

Реклама
04:25

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

04:02

Таємна дочка Путіна: спливли нові дані про позашлюбну дитину диктатора РФ

03:30

"2025 рік буде поворотним": експерт назвав 4 сценарії закінчення війни в УкраїніВідео

03:05

Чим витирати пил, щоб він менше сідав: геніальний лайфхак для прибирання з TikTok

02:20

Говоритиме особисто з Путіним: хто стане переговірником щодо України від СШАВідео

02:00

Просто та ефективно: як очистити пригорілі каструлі – цікавий лайфхак

01:36

У ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими

00:44

Меркель розповіла, як Путін зачарував Трампа

22 листопада, п'ятниця
23:45

Путіну можуть "допомогти": Загородній сказав, чи завершиться війна після смерті лідера РФ

23:13

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

23:11

Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

22:56

"Король Чарльз програє битву з раком": інсайдери зробили нову заяву

22:43

РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

22:25

Долар зростає як на дріжджах: яким буде курс валют з 25 листопада

22:07

Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

21:34

Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ

21:20

"Це стосується всіх": Зеленський різко відреагував на "вихідний" Верховної Ради

21:18

"Ми - іграшки в сміттєвому пакеті": діти зрадника Джигана страждають від самотності

21:14

РФ може здійснити ядерний удар, її нічого не стримує - Катков

20:50

Чи припинить Трамп допомогу Україні: експерт розкрив, що зміниться на фронтіЕксклюзив

Реклама
20:49

"Для чого все це": солістка А-студіо жорстко видала свою позицію і вилаяла колег за мовчання

20:37

Військових із КНДР перекинули в Україну: у ЗСУ назвали напрямок

20:35

Збиває водіїв з пантелику: що означає дорожній знак "Зелена хвиля"Відео

20:20

Зеленський уже шукає чим збивати "Орешник" Путіна: президент розкрив подробиці

19:47

Чому не варто користуватися сушаркою для рук: відповідь здивує багатьохВідео

19:34

Росіян заманили в пастку: у Малі розгромили колону бойовиків із ПВК ВагнераФото

19:25

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

19:22

РФ продовжить випробування "Орешника": Путін похвалився своєю "вундерваффе"

19:10

Пітерський гопник вирішив налякати світ своїм "Орешником"Погляд

19:08

Торкнеться не тільки "соціалки": експерт розповів, що буде з Україною без грошей СШАВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти