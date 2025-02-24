'Вирішить наші проблеми': Світан сказав, який крок Трампа може допомогти Україні

Якщо цей законопроєкт ухвалить Конгрес США, то останнє слово залишиться за Трампом – він може його підписати або не підписати.

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Світан сказав, який крок Трампа може допомогти Україні/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Світана:

У Конгресі США зареєстрований законопроєкт про ленд-ліз для України

Якщо Конгрес ухвалить його, то далі його може підписати або не підписати Трамп

Якщо буде ухвалений ленд-ліз для України, це буде один із механізмів вирішення наших проблем

Республіканець Джо Вілсон зареєстрував у Конгресі США оновлений законопроєкт про ленд-ліз для України. Якщо Конгрес ухвалить такий законопроєкт, то потім президент США Дональд Трамп може його або підписати, або не підписати.

Але якщо цей законопроєкт буде ухвалений Конгресом, то Трампа змусять працювати за ленд-лізом. І це буде хороший шлях для України. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Рішення про виділення грошей все-таки ухвалює Конгрес, а Трамп його потім підписує або не підписує, тобто може допомогти, а може заважати. От виділити гроші, якщо Конгрес їх не виділив, Трамп не може – не може дістати гроші з бюджету і комусь їх віддати. Питання ленд-лізу для України вирішуватиме Конгрес. Якщо зараз ще раз Конгрес пропустить цей законопроєкт, то Трампу доведеться, його змусять працювати за ленд-лізом. Це хороший шлях для нас", – сказав Світан.

Також він нагадав, що 2022 року ті самі республіканці провели через Конгрес закон про ленд-ліз для України, і Байден підписав цей закон.

"Якщо він ще раз запуститься за повною програмою, це буде один із механізмів вирішення наших проблем. Тим паче, за цей ленд-ліз, за все "залізо", яке ми отримаємо за ленд-лізом, ми можемо заплатити російськими репараціями, усе це обговорюється в договорах", – додав військовий експерт.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант, наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив про 28 безпекових угод з партнерами. Зеленський заявив: якщо членство в Альянсі для України надалі залишиться закритим, то у нас не залишиться іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні.

Нагадаємо, прем’єр Данії заявила, що мир в Україні може бути небезпечнішим за війну. Фредеріксен наголосила, що вона не довіряє Путіну і не вірить в його бажання досягнути миру. Також вона зазначила, що Трамп створив атмосферу невизначеності.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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