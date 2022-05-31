Розвідники ДШВ спалили підрозділ окупантів РФ разом з технікою

ЗСУ знищили підрозділ окупантів / t.me/DIUkraine

Бійці Збройних сил України зі складу Десантно-штурмових військ знищили інженерний підрозділ російських окупантів.

Втрати ворог поніс у живій силі та техніці. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів", - розповіли в українській розвідці.

На опублікованих фото відображена знищені окупанти РФ, а також техніка рашистів.

/ t.me/DIUkraine

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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