Розвідники ДШВ спалили підрозділ окупантів РФ разом з технікою

Втрати ворог поніс у живій силі і техніці, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Бійці Збройних сил України зі складу Десантно-штурмових військ знищили інженерний підрозділ російських окупантів.
Втрати ворог поніс у живій силі та техніці. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.
"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів", - розповіли в українській розвідці.
На опублікованих фото відображена знищені окупанти РФ, а також техніка рашистів.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.
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