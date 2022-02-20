Пряме попадання: на Луганщині ворог знищив авто української сторони СЦКК

/ Скріншот

У неділю, 20 лютого, російські найманці знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю і координації (СЦКК).

Напад стався на мосту біля КПВВ "Щастя" в Луганській області, повідомили у прес-центрі ООС.

"20 лютого у напрямку населеного пункту Весела Гора російськими окупаційними військами був проведений обстріл позицій Збройних сил України в напрямку населеного пункту Щастя із застосуванням міномета калібру 120-мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета 3 ), великокаліберного кулемета (10 черг). В результаті цього обстрілу був знищений автомобіль марки ЗІЛ - 131 української сторони Спільного центру координації та контролю припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

У штабі підкреслили, що підрозділи ООС тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії РФ.

"Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей і відкривають вогонь виключно в тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу життю і здоров'ю українських воїнів і мирних громадян", – сказано в повідомленні.

Реклама

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі російські окупанти готують провокації з обстрілом населених пунктів зі звинуваченнями на адресу України.

В ОТГ Схід підкреслили, що за даними розвідки бойовики "ДНР" поставили завдання знімальним групам пропагандистів зняти наслідки обстрілів, нібито скоєних українськими силами.

Читайте ще: