"Зазіхає на Крим і Донбас": у Лаврова знову "пригоріло" через Україну

Сергій Лавров / Reuters

В Україні зростають "мілітаристські настрої", які нібито загрожують Криму і Донбасу, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Як заявив він у бесіді з журналістами після переговорів з главою МЗС Швеції Анн Лінде, Росія не буде закривати очі на провокації з боку ЄС і НАТО, в тому числі в напрямку України.

Глава МЗС РФ упевнений в тому, що Євросоюз нібито "підіграє мілітаристам" в Україні.

"Ми не будемо закривати очі на ті грубі провокації, які повсякденно ми спостерігаємо з боку членів НАТО і все частіше і частіше з боку Євросоюзу, в тому числі в його спробі підігравати мілітаристам в Україні, організовувати якісь навчально-тренувальні військові місії для українців, готувати українську армію до тих самих дій, якими вона постійно загрожує, заявляючи, що візьме силою Донбас, не бажаючи виконувати мінські домовленості, зазіхає на російський Крим", — сказав він.

Лавров також додав, що Україна нібито веде військові приготування і розпалює відповідні настрої у свого населення, на що Захід ніяким чином не реагує.

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Раніше Лавров заявив, що заяви низки країн про невизнання виборів до Держдуми, які Росія провела в захопленому Криму, є "спробою відвернути увагу від провалу Києва щодо виконання Мінських угод".

Лавров також знову повторив тезу російської влади про те, що нібито "питання Криму закрите".

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