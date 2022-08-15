"Покришили" ворога на півдні: десятки окупантів знищили разом з технікою і складами РФ

ЗСУ знищили окупантів разом з технікою / Фото УНІАН

На південному напрямку бійці Збройних сил України за добу ліквідували 31 російського окупанта.

Про це йдеться в повідомленні в Facebook представника оперативного командування Південь Владислава Назарова.

За його даними, крім особового складу, українські захисники також знищили вороже озброєння і бронетехніку.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечені підтверджені втрати ворога в кількості 31 рашиста, танка Т-72, 2 самохідних гармат "Піон", самохідної артустановки, мінометного комплексу "Сани" і двох одиниць автомобільної техніки. Також знищено 2 склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці", - додав Назаров.

Нагадаємо, раніше глава військової розвідки Британії Джим Хокенгалл заявив про те, що існує невелика ймовірність того, що війна в Україні може завершитися в 2022 році, а конфлікт може бути тривалим.

Він підкреслив, що після того, як РФ зазнала значних втрат, агресор прагне зібрати більше сил, а також передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь.

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