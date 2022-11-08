'Підрозділ на ротації': в ОК 'Південь' потролили росіян через 'бойових комарів'

В ОК "Південь" закликали "не чіпати і не знімати комарів" / pixabay

Оперативне командування "Південь" відреагувало на заяви росіян про "бойових" українських комарів. Громадян жартома попередили про можливі "ротації" підрозділів бойових комарів у них у квартирах.

"Офіційне застереження ОК "Південь". Якщо у вашій квартирі літають комарі - не чіпайте, не знімайте і не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації", - написало відомство у Facebook.

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Зазначимо, що до цього міністр оборони України Олексій Резніков потролив постійного представника Росії при ООН Василя Небензю, який заявив, що Україна може поширюватися комарів, заражених небезпечними вірусами.

"В Україні оголошена часткова мобілізація, в рамках якої планується призвати близько 300 000 комарів. Проект носить робочу назву "москіти проти московитів", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя виступив з доповіддю про діяльність біолабораторій США на території України. За його словами, РФ отримала "пакет документів", в яких мова йде про вивчення поширення "небезпечних інфекцій" через мігруючих птахів, кажанів і комарів.

Також у Росії говорили про "бойових українських гусей". Це сталося після того, як у Херсонській області російський літак зіткнувся в повітрі зі зграєю гусей. Очевидно, що кілька птахів мимоволі встали на шляху російської військової машини. Однак у РФ ця подія і стала основою для пропаганди.

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