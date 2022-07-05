"Чому так шкварками смердить?": ЗСУ підпалили казарму окупантів у Ясинуватій

ЗСУ підпалили казарму окупантів у Ясинуватій / t.me/AFUStratCom

ЗСУ завдали удару по казармі російських окупантів у тимчасово захопленій Ясинуватій Донецької області.

За інформацією Стратком ЗСУ, у будівлі знаходилася солдати РФ в момент вибуху.

"А що це так класно горить і чому так шкварками смердить? А це тому, що наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками", - йдеться в публікації.

Також з'явилися фото, на яких видно, як палає казарма з російськими окупантами.

t.me / AFUStratCom

t.me / AFUStratCom

Нагадаємо, українські воїни за останні дні встановили особливе досягнення-знищили практично два десятки складів з боєприпасами, які належать російським окупантам.

Військовий експерт і полковник ЗСУ запасу Олег Жданов вважає, що наслідки вкрай критичні для російських окупантів.

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