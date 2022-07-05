"Чому так шкварками смердить?": ЗСУ підпалили казарму окупантів у Ясинуватій

На опублікованих кадрах видно, як палає казарма з російськими окупантами.
ЗСУ завдали удару по казармі російських окупантів у тимчасово захопленій Ясинуватій Донецької області.
За інформацією Стратком ЗСУ, у будівлі знаходилася солдати РФ в момент вибуху.
"А що це так класно горить і чому так шкварками смердить? А це тому, що наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками", - йдеться в публікації.
Також з'явилися фото, на яких видно, як палає казарма з російськими окупантами.
Нагадаємо, українські воїни за останні дні встановили особливе досягнення-знищили практично два десятки складів з боєприпасами, які належать російським окупантам.
Військовий експерт і полковник ЗСУ запасу Олег Жданов вважає, що наслідки вкрай критичні для російських окупантів.
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Автор: Сергій Коломієць