По всьому фронту жорсткі бої: у Генштабі розкрили, що відбувається на передовій

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Найбільша активність російських загарбників фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Telegram, що від початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення. У зведені повідомили, що на Харківському напрямку росіяни здійснили вісім атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, однак безуспішно.
- На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.
- На Лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення неподалік Іванівки.
- На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до восьми. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того, росіяни завдали два авіаційні удари.
- На Покровському напрямку загарбники найбільш активні - з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі залучали для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.
- На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак противника. Російські загарбники діяли на напрямках Марʼїнка - Георгієвка та Славне - Новомихайлівка.
- На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.
- Придніпровський напрямок - загарбники три рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.
- На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.
"Українські воїни діють рішуче та самовіддано. Роблять все для того, щоб не допустити просування противника углиб нашої території та зірвати його плани", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що начальник ГУР Кирило Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Відомо, що в прикордонних районах Харківської області противник заблокований за тими рубежами, на які йому вдалося зайти.
У ЗСУ розповіли про пастку для РФ на Харківщині. Однією зі складових успіху окупантів є застосування важких плануючих бомб, які розбивають українські оборонні лінії. Відомо, що Україна все ще має лише близько 200 тисяч військових на фронті.
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