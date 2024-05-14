По всьому фронту жорсткі бої: у Генштабі розкрили, що відбувається на передовій

За добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення - у ЗСУ розповіли про атаки російських окупантів.

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Що відбувається на фронті / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 35 окрема бригада морської піхоти

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Найбільша активність російських загарбників фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Telegram, що від початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення. У зведені повідомили, що на Харківському напрямку росіяни здійснили вісім атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, однак безуспішно.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення неподалік Іванівки.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до восьми. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того, росіяни завдали два авіаційні удари.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні - з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі залучали для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак противника. Російські загарбники діяли на напрямках Марʼїнка - Георгієвка та Славне - Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

Придніпровський напрямок - загарбники три рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.

На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.

"Українські воїни діють рішуче та самовіддано. Роблять все для того, щоб не допустити просування противника углиб нашої території та зірвати його плани", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що начальник ГУР Кирило Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Відомо, що в прикордонних районах Харківської області противник заблокований за тими рубежами, на які йому вдалося зайти.

У ЗСУ розповіли про пастку для РФ на Харківщині. Однією зі складових успіху окупантів є застосування важких плануючих бомб, які розбивають українські оборонні лінії. Відомо, що Україна все ще має лише близько 200 тисяч військових на фронті.

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