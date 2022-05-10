Окупанти на бронетехніці впали в річку, не помітивши зруйнований міст

Російські окупанти на бронетехніці впали у річку / Бутусов Плюс

У Харківській області російські окупанти так злякалися українських військовослужбовців, що, тікаючи, не помітили зірваний міст. Вони разом із бронетехнікою впали в річку. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Втекти окупантам не вдалося у селі Руська Лозова. Вони на швидкості їхали у МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легко броньований) та впали у річку Лозовенька.

"Ви бачите як тікали звідси російські війська. Це вони просто влетіли на повній швидкості сюди. Одна влетіла на повній швидкості з цього боку села, а інша - з іншого боку. Вони як пам'ятник просто, розлетілись ... Противник просто у паніці тікав, вибитий українськими військами з Руської Лозової", - сказав Юрій Бутусов.

На техніці, що не змогла перелетіти зруйнований міст, чітко видно літери Z. Що стало з членами екіпажу поки невідомо.

Розгром окупантів РФ на Харківщині

Нагадаємо, українські військові з ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав" розтрощили новий російський танк Т-90М Прорив, який називають гордістю Росії.

Також ми повідомляли про те, як російські війська намагалися прорватися до Харкова, але потрапили до ЗСУ. Українські бійці їх розбили, а трофейну техніку відтягнули трактором.