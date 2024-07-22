Відключення світла будуть більш жорсткими: графік вимкнення світла на 23 липня

В Україні у вівторок, 23 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення світла. Однак обмеження будуть жорсткішими. Про це повідомляє Укренерго.
У різний період доби будуть різні обсяги обмежень.
"З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів про те, коли перестануть відключати світло в Україні. До кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Далі ситуація зміниться. А ось восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім.
Кабмін розширив список тих, кому не вимикатимуть світло. Крім критично важливих об'єктів, не вимикатимуть світло в населених пунктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю і в 20 кілометрах прифронтової зони.
У Держспецзв'язку зобов'язали мобільних операторів працювати без світла значно довше. Вони мають забезпечити безперервність мобільного зв'язку протягом 10 годин під час відключень світла.
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