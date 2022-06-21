Близько 90% громадян України за вступ до ЄС, інтеграцію в НАТО підтримують 76 − Рейтинг

Вступ України до Євросоюзу підтримують жителі всіх великих регіонів і всі вікові групи / Колаж УНІАН, Reuters

Переважна більшість українців підтримують вступ України до Євросоюзу. Близько 76% за інтеграцію до НАТО, підтримка приєднання до Альянсу стала зростати. Приблизно 69% респондентів вірять в перспективу входження української держави до складу ЄС у найближчі 5 років. Про це свідчать дані соціологічного дослідження групи Рейтинг.

Згідно з опитуванням, 87% українців за вступ України до Європейського Союзу. Близько 76% респондентів підтримують інтеграцію до Північноатлантичного альянсу.

Якщо буде референдум щодо входження України до ЄС, близько 4% українців виступлять проти європейської інтеграції. Ще 8% не збираються голосувати.

Примітно, що вступ до ЄС підтримують жителі всіх великих регіонів і всі вікові групи.

Крім того, 69% респондентів вірять у можливість інтеграції України до Європейського Союзу протягом 5 найближчих років. Ще близько 14% вважають, що Київ увійде до ЄС у наступні 5-10 років. Приблизно 3% називають термін в 10-20 років. І лише 7% опитаних не вірять у перспективи євроінтеграції країни.

Вступ до НАТО

Примітно, що підтримка вступу України до Північноатлантичного альянсу демонструє тенденцію до зростання. Близько 76% українців підтримують такий курс, 10% проти.читайте такожБайден відверто висловився про перспективи вступу України до ЄС

Ще в березні 2022 року інтеграцію до колективний блоку безпеки Заходу підтримували 68% респондентів.

Інтеграція до НАТО більш обережно сприймається жителями східних регіонів України - 55% підтримують, 20% проти, ще 22% не прийшли б на голосування.

Плани України щодо вступу до Євросоюзу

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата для вступу до Європейського Союзу. Керівниця ЄК Урсула фон дер Ляйєн оголосила про виконання Києвом 80% вимог ЄС. Далі українській державі потрібно провести роботу над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та впливом великих олігархічних груп на політику.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Єврокомісії. За словами глави держави, наразі Україна очікує на позитивне рішення Євроради.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для того, щоб розпочати перемовини щодо вступу України до ЄС, слід перейти до виконання низки вимог. Серед них реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення прокурорів НАБУ, САП та вирішення інших проблем.

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