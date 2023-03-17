"Окупанти у бойовій готовності": РФ почала активно готуватися до оборони в Криму – ГУР

Російські загарбники уже створили оборонне угруповання, яке будує укріплення, риє траншеї та окопи на окупованому півострові.

РФ готується до оборони в Криму, заявили у ГУР/ Генштаб ЗСУ, Telegram, Міноборони РФ

Армія країни-агресорки Росії уже розпочала підготовку до оборони на території тимчасово окупованого Криму. Загарбники створили спеціальні угруповання, які готуються до оборонних дій.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. Він зазначає, що українська розвідка постійно стежить за ситуацією на півострові.

"Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів", – розповів Скібіцький.

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Він зазначив, що створене окупантами оборонне угруповання риє траншеї та окопи, а також будує укріплення.

"Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова", – сказав представник ГУР.

Також він розповів, що окупанти для створення оборонних укріплень "обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена десантна операція".

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму у бік Керчі російські загарбники поставили протитанкові "зуби дракона". Таку лінію укріплень окупанти встановили на перешийку Ак-Монайському, що сполучає Керченський півострів з основною частиною Криму.

Окупанти поставили протитанкові загородження у Криму/ Telegram

Окупанти поставили протитанкові загородження у Криму/ Telegram

Звільнення Криму

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що окупаційні війська РФ уже перейшли до оборони. Вони активно будують укріплення та риють окопи на окупованих територіях України, зокрема й у Криму. Це хороший знак, який вказує на те, що навіть загарбники вірять у контрнаступ українських військ.

У Центрі національного опору повідомляли, що в окупованому Росією Криму серед колаборантів і осіб, які незаконно перебралися на півострів в 2014 році, ростуть панічні настрої. Посилилася військова мобілізація і роздача повісток на вулицях. Російський бізнес готується до евакуації. Київ закликає місцевих жителів повідомляти про пересування ворожих військ і військової техніки.

Капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко зазначав, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ у травні. Найбільш перспективний напрямок для удару – південь країни. Руйнування так званого сухопутного коридору окупантів Росії призведе до серйозного порушення їхнього забезпечення в Криму. У загарбників залишиться тільки Кримський міст, який теж вразливий.

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