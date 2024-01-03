Одне рішення може врятувати світ від Третьої світової війни – Маломуж

Україні варто витратити всю допомогу, яку їй можуть надати США і ЄС, на високотехнологічне озброєння для ЗСУ. Інакше може початися Третя світова, каже Маломуж.

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Одне рішення може врятувати світ від Третьої світової війни, вважає Маломуж/ колаж: Главред, фото: Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

Обіцяну Україні фінансову допомогу від США і Євросоюзу варто витратити виключно на посилення обороноздатності української армії. Якщо ці кошти не будуть витрачені на зміцнення української армії, то з'явиться серйозна загроза виникнення Третьої світової війни, яка буде ядерною.

Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, повідомляє видання "Телеграф". Він закликав витратити цю допомогу на високотехнологічне озброєння і боєприпаси для Збройних сил України.

"До лютого чи у лютому ми можемо отримати позитивні рішення щодо багатомільярдних пакетів допомоги від США (61 млрд доларів) і від Євросоюзу (50 млрд євро). Важливо, щоб значна частина цих коштів була витрачена на високотехнологічне озброєння для ЗСУ, на боєприпаси", – закликав Маломуж. відео дня

Він висловив думку, що якщо це не буде зроблено, то загроза від країни-агресорки Росії буде вже не тільки для України, а й для всієї Європи. Маломуж зазначив, що може спалахнути Третя світова війна, яка, найімовірніше, буде ядерною.

"Щобільше – ризики в цілому для блоку НАТО з втягуванням його у війну, яка точно буде Третьою світовою. Найімовірніше – ядерною", – додав експерт.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від Заходу

Нагадаємо, підполковник описав наслідки, якщо Захід зупинить допомогу Україні. Якщо західні держави припинять надавати допомогу Україні, це було б вкрай неприємною подією, адже це додасть труднощів українським військовим. Проте ситуація у такому разі може скластися не настільки песимістично, як ми бачимо у прогнозах західних аналітиків, вважає підполковник запасу, військовий експерт Володимир Гулима.

Також раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ сказав, скільки протримається Україна без допомоги Заходу. За його словами, в України є кілька способів, як протриматися 2024 рік без фінансової допомоги Заходу. Але за таких умов до 2025 року наша держава буде фінансово знекровлена.

Нагадаємо, раніше старший дослідник Об'єднаного королівського інституту з дослідження проблем оборони та безпеки (RUSI) Джек Вотлінг зазначав, що війна в Україні не у "глухому куті", ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му. Перша половина 2024 року, на думку аналітика, може принести "деякі зміни" у контролі над українською територією, проте співвідношення втрат, техніки і засобів у наступні місяці "окреслять довгострокову траєкторію конфлікту".

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