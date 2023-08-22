Надурила понад 500 родин бійців ЗСУ: на Миколаївщині жінка "заробила" 2 млн грн

За суму до 7 тис. грн за одного військового шахрайка обіцяла його рідним відшукати українського захисника.

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Затримано шахрайку, що обіцяла сім'ям бійців ЗСУ "повернути" полонених / Колаж: Главред, фото: СБУ, ua.depositphotos.com

У Миколаївській області Служба безпеки України затримала фейкового інтернет-детектива. Жінка надурила понад 500 сімей бійців ЗСУ, обіцяючи розшукати полонених захисників.

Як повідомляє СБУ, за суму до 7 тис. грн за одного військового шахрайка обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан.

Проте відразу після отримання суми зловмисниця "обривала" комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.

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Таким чином зловмисниця ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн.

"Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих", - інформує спецслужба.

Зазначається, що було задокументувано понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.

"Служба безпеки України застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам", - наголошують у відомстві.

Як повідомляв Главред, раніше киянин надурив військових на 100 тисяч гривень. 28-річний уродженець Луганщини обдурив українських військовослужбовців на продажі амуніції та військового спорядження.

Також повідомлялося, що нині аферистів стає все більше. Так, у Тернопільській області псевдоволонтери зібрали 2 млн грн пожертвувань на користь Збройних сил України та використовували їх для власного збагачення.

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