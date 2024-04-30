'Нічого святого': в ЗСУ оцінили ймовірність Великоднього перемир'я з Росією

В ЗСУ зазначили, що російські окупанти намагаються психологічно зламати українців, завдаючи ударів і на Новий Рік і на Великодні свята.

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У ЗСУ прокоментували можливість перемир’я на Великдень та Олімпійські ігри / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 31 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська будуть продовжувати завдавати ударів по Україні та здійснювати штурмові операції на фронті не зважаючи на гучні заяви про перемир'я. Про це в ефірі NV повідомив речник Повітряних Сил Збройних Сил України, майор Ілля Євлаш, коментуючи інформацію щодо можливого припинення бойових дій на період Великодніх свят та Олімпійських ігор.

За його словами, у минулі роки ніякого перемир’я не було, не буде і цього року.

"Росія вже анонсувала, здається, що Великоднього перемир'я не буде. Росіяни вже повідомляли про якісь перемир'я були в 22-23 році. Але, як ми бачимо, ніякого перемир'я не було. Просто нічого більше, ніж гучні слова, гучні заяви", - зазначив Євлаш. відео дня

Крім того, він додав, що війна буде продовжуватися. За його словами, російські окупанти показали, що в них немає нічого святого.

"Вони б’ють і на Новий рік… Щоб зламати. Оце бажання напаскудити людям, зламати їх психологічно, показати, що у вас немає шансу, що ви програєте. Це більше навіть і психологічний тиск на людей, які знаходяться всередині країни, в тилу, в тому числі. Однак, як ми бачимо, зараз ми все одно тримаємося", — розповів Ілля Євлаш.

Він зазначив, що вже третій рік іде повномасштабне вторгнення, 10 років війна, однак російським військам не вдалося досягти своїх стратегічних планів щодо знищення стратегічної інфраструктури України.

"Як ми бачимо, зв'язок є, світло є, ми продовжуємо існувати. Звісно, це неприємно, коли немає світла вдома, ти не можеш прийти нормально попрацювати. Це все, звісно, що впливає. Ми бачимо, що протистояння, воно досить жорстке. І навіть в такі свята, на Великдень, вони можуть завдавати ударів. Вони зараз витримали певну паузу декілька днів підряд", - наголосив речник Повітряних Сил.

За даними Повітряних Сил, російські окупанти наразі проводять активну розвідку і, ймовірно, готуються до нового удару.

"Він (противник - ред.) зараз пару днів вичекав, завдав удару по наших тепловим енергетичним станціям. Зараз ми фіксували, з найбільшого "шахеди" були останніми днями. Зараз ми чекаємо, ми не можемо виключати того, що цієї ночі ворог не здійснить знову комбіновану атаку. І знову ж таки по наших енергетичним об'єктам", - резюмував Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Ракетний удар по Україні на Великдень - загроза обстрілу з боку РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними керівника департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Івана Сличка, російські окупанти можуть здійснити ракетний удар по території України під час святкування Великодніх свят.

Військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зауважує, що росіяни давно не застосовували стратегічну авіацію, що може свідчити про їхні плани накопичення сил для масованого ракетного удару.

Геннадій Рябцев, експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі, заявляє, що після ракетного удару російських окупантів в березні не існує загрози руйнування греблі ДніпроГЕС.

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