Зеленський зробив важливе застереження перед переговорами Шольца і Путіна - ЗМІ

Президент України попереджав канцлера ФРН, що розмова з Путіним не закінчить війну, адже російський диктатор хоче не миру, а перерви.

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Переговори Путіна і Шольца - Зеленський зробив важливе застереження / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Про що йдеться у матеріалі Reuters

Зеленський застерігав Шольца від розмови з Путіним

Ця розмова дозволить Путіну створити ілюзію, що він більше не ізольований і продовжить війну

Президент України Володимир Зеленський застерігав канцлера ФРН Олафа Шольца від розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Офісі президента України.

Зазначається, що Шольц заздалегідь проінформував Зеленського про свій намір поговорити з Путіним.

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"Канцлер сказав нашому президенту, що планує поговорити з Путіним. Президент сказав, що це тільки допоможе Путіну, зменшивши його ізоляцію. Путін не хоче справжнього миру, він хоче перерви", - сказало джерело.

Крім того, вказується, що така розмова лише дозволить Путіну змінити обстановку та затягнути війну. Це не сприятиме миру, оскільки Путін повторюватиме свою багаторічну брехню, створюючи ілюзію, що він більше не ізольований.

Водночас речник німецького уряду заявив, що під час першої з грудня 2022 року телефонної розмови, яка відбулася на тлі війни в Україні, Шольц закликав Путіна розпочати переговори з Києвом для досягнення "справедливого і тривалого миру".

Переговори Путіна і Шольца - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Як повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела в уряді, спілкування тривало близько години.

Видання Bloomberg, анонсуючи цей діалог, наголошувало, що перша за тривалий час розмова між представниками Німеччини та Росії відбувається у критичний момент для України. У країні триває підготовка до, можливо, найважчої зими в історії, оскільки російські удари продовжують загрожувати енергетичній інфраструктурі вже третій рік поспіль.

Раніше Олаф Шольц заявляв, що обговорення миру та завершення війни неможливе без безпосередньої участі України. Він наголосив на важливості принципу, якого сьогодні дотримується більшість європейських країн: "нічого про Україну без України".

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