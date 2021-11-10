Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю

Мама 6-річного Віті звинувачує виховательку в застосуванні сили / скріншот

У Житомирі мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у тому, що вона нібито вдарила її сина по обличчю, тому що дитина не хотіла робити аплікацію. Педагог все заперечує, але діти кажуть, що бачили, як жінка вдарила хлопчика.

За словами мами маленького Віті Тетяни Добровольської, вона побачила синець на щоці сина, коли вони прийшли з дитячого садка додому. Фото жінка вона опублікувала в батьківській групі. Кілька батьків написали, що їхні діти нібито бачили, як вихователька вдарила хлопчика, тому що той не хотів робити аплікацію, передає ТСН.

Вихователька все заперечує. На бік педагога стала і завідувачка дитячого садка. За її словами, вихователька сама була шокована і запевняє, що синець дитина отримала не в садку, тому що ніхто з тих, хто працював саме з цією дитиною, його не помітив. Крім того, мама, коли забирала сина, жодних зауважень не мала. Зараз вихователька у відпустці.

"Вона сказала: я нічого не робила, я такого не могла", – зазначила завідувачка Тамара Касьянчук.

За її словами, вихователька працює вже вісім років. За цей час скарги на неї не надходили. Судячи з відео з камер спостереження, в той день дитина з посмішкою бігла до педагога.

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Мати дитини в травмпункті зафіксувала слід від удару, написала скаргу до відділу освіти та в поліцію. Правоохоронці порушили провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

читайте такожУ Луцьку вихователька дитсадка заклеювала дітям роти скотчемПереводити сина в іншу групу жінка відмовилася.

"Я сказала, а чому жертва насильства повинна переходити в іншу групу. Я хочу, щоби моя дитина була захищена. І я хочу, щоби інші діти, які там будуть вчитися після моєї дитини, також були захищені", — заявила Тетяна.

Якщо провину виховательки доведуть, їй загрожують виправні роботи або обмеження воліна термін до 2 років.

Як повідомляв Главред, в одному з дитячих садків в Одесі розгорівся скандал. Маленький хлопчик розповів про те, що вихователька його вдарила по голові.

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