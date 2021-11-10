УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю

10 листопада 2021, 07:52

Педагог запевняє, що синець дитина отримала не в садку. Якщо її провину доведуть, жінці загрожують виправні роботи або обмеження волі на термін до двох років.

false
Мама 6-річного Віті звинувачує виховательку в застосуванні сили / скріншот

У Житомирі мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у тому, що вона нібито вдарила її сина по обличчю, тому що дитина не хотіла робити аплікацію. Педагог все заперечує, але діти кажуть, що бачили, як жінка вдарила хлопчика.

За словами мами маленького Віті Тетяни Добровольської, вона побачила синець на щоці сина, коли вони прийшли з дитячого садка додому. Фото жінка вона опублікувала в батьківській групі. Кілька батьків написали, що їхні діти нібито бачили, як вихователька вдарила хлопчика, тому що той не хотів робити аплікацію, передає ТСН.

Вихователька все заперечує. На бік педагога стала і завідувачка дитячого садка. За її словами, вихователька сама була шокована і запевняє, що синець дитина отримала не в садку, тому що ніхто з тих, хто працював саме з цією дитиною, його не помітив. Крім того, мама, коли забирала сина, жодних зауважень не мала. Зараз вихователька у відпустці.

"Вона сказала: я нічого не робила, я такого не могла", – зазначила завідувачка Тамара Касьянчук.

За її словами, вихователька працює вже вісім років. За цей час скарги на неї не надходили. Судячи з відео з камер спостереження, в той день дитина з посмішкою бігла до педагога.

Реклама

Мати дитини в травмпункті зафіксувала слід від удару, написала скаргу до відділу освіти та в поліцію. Правоохоронці порушили провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

читайте такожУ Луцьку вихователька дитсадка заклеювала дітям роти скотчемПереводити сина в іншу групу жінка відмовилася.

"Я сказала, а чому жертва насильства повинна переходити в іншу групу. Я хочу, щоби моя дитина була захищена. І я хочу, щоби інші діти, які там будуть вчитися після моєї дитини, також були захищені", — заявила Тетяна.

Якщо провину виховательки доведуть, їй загрожують виправні роботи або обмеження воліна термін до 2 років.

Як повідомляв Главред, в одному з дитячих садків в Одесі розгорівся скандал. Маленький хлопчик розповів про те, що вихователька його вдарила по голові.

Читайте також:

viber
дитсадок вихователька новини України новости Житомира
Зараз ви переглядаєте новину «Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачуПовинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачу Чи може початися світова війна через УкраїнуЧи може початися світова війна через Україну Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихНауковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованих "Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському"Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через УкраїнуШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через Україну
09:39

Коли ВООЗ оголосить про закінчення пандемії коронавірусу: названо умову

09:35

Скупчення російських військ біля кордону України: у Пентагоні стежать за ситуацієюВідео

09:08

Депресивні стани у підлітків: поради психотерапевта, як уникнути бідиВідео

08:58

Українцям накрутять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачкаВідео

08:51

Гороскоп на 10 листопада для знаків Зодіаку: Скорпіонам - небезпечний суперник, Стрільцям - віщі сниВідео

Реклама
08:38

Влаштувався в Києві: з'явилися несподівані факти про ката "ДНР" КуликовськогоВідео

08:37

Хартія про партнерство США та України: навіщо США наполягає на оновленні угодиПогляд

08:21

Коронавірус в Україні 10 листопада: понад 23 тисячі нових хворих і 816 смертейВідео

07:54

Захист від мігрантів: Україна перекидає бійців і БПЛА на кордон БілорусіВідео

07:52

Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчюВідео

07:10

Мігранти на кордоні з Польщею і удар Кремля руками Лукашенка: експерт назвав сценарій для УкраїниВідео

07:05

У Польщі вважають, що мігранти можуть піти в ЄС через УкраїнуВідео

06:50

Сексуальна і незалежна: астролог спрогнозував фінал проекту Холостячка і долю Злати Огневич

06:42

Дві великі групи мігрантів знесли паркани і прорвалися до Польщі з боку БілорусіВідео

06:09

Російський шлейф: чому Білорусь відмовилася постачати електроенергію УкраїніПогляд

06:01

Головні модні тенденції зима 2021-2022: як одягатися в мороз і холоднечу тепло та красивоФотоВідео

05:40

Смачний кіш з грибами і шпинатом: готувати всього 20 хвилинВідео

05:27

Комаровський пояснив, чому вакцина від коронавірусу існує, а ліків досі немаєВідео

05:09

Як потрібно боротися з випаданням волосся - фахівець пояснила

04:45

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії: душевні привітання і красиві листівки до свята

Реклама
03:48

Експерт пояснив, навіщо Лукашенко затіяв "війну нелегалів" на кордоні з ПольщеюВідео

03:48

10 листопада - Всесвітній день молоді: класні привітання та прикольні картинки

02:43

Астролог назвала щасливчиків, які знайдуть свою любов до кінця 2021 рокуВідео

02:41

Залежність від соцмереж: психолог пояснила, чим вона небезпечна

02:31

Режисер "Гри в кальмара" розповів про продовження популярного серіалу

02:08

Шалена популярність: психолог пояснила, як "чорна сторона" розкрутила Моргенштерна

01:32

Медик розповіла, що буде з організмом при регулярному вживанні цикорію

00:12

Прикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в бідуВідео

00:04

Дієтолог назвала продукти, здатні протистояти коронавірусуВідео

09 листопада, вівторок
23:58

Названі найбезпечніші вакцини для вагітнихВідео

23:40

Що потрібно їсти чоловікам для міцної потенції - відповідь фахівця

23:36

Експерт пояснила, чи небезпечно пити воду з кулера

23:27

В Україні суттєво зросли штрафи для власників собак

23:11

Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачуВідео

23:01

Комаровський висловився про необхідність бустерного щепленняВідео

22:27

Пограбував і зґвалтував: у Києві чоловік напав і жорстоко познущався над 19-річною дівчиноюВідео

22:25

Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуВідео

22:23

У Pfizer зізналися, чи потрібно буде колоти вакцину щороку

22:08

В Україні викинули півмільйона доз вакцини AstraZenecaВідео

21:50

Синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає і випаде снігВідео

Реклама
21:19

Чому паливо на АЗС знову стало дорожчатиПогляд

21:05

Кличко відверто висловився щодо дій Путіна

20:54

Загрожує нова небезпека: в Україні з COVID-лікарень почали виписувати пацієнтів з низькою сатурацієюВідео

20:48

У Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину прямо посеред вулиці

20:36

У Франції дорікнули РФ і зажадали негайно провести нормандську зустрічВідео

20:26

Частину Києва закрили для водіїв і зробили пішохідною зоною

20:21

У Грузії розповіли подробиці переведення Саакашвілі до тюремної лікарніВідео

20:17

В Україні стався потужнй землетрус: подробиціВідео

19:57

Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра

19:26

ВООЗ не вважає таблетки від COVID-19 альтернативоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти