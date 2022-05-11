Знайшовся рідний дядько: історія розлученої окупантами з мамою 4-річної Аліси отримала продовження

Та сама дівчинка Аліса / Telegram-канал Людмили Денисової, УНІАН

Історія 4-річної дівчинки Аліси з Маріуполя, яку окупанти розлучили з матір'ю, змусила ридати мільйони українців. Але, як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, швидко вдалося вийти на її інших родичів.

"Сьогодні в Запоріжжя, де тимчасово прихистили дитину, приїхав його родич. Зараз Аліса разом з дядьком прямує в безпечний регіон на заході України. Найближчим часом очікується зустріч дівчинки з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Маленька Аліса буде передана їй під опіку як дитина, яка в умовах воєнного стану залишилася без піклування батьків", — розповіла вона.читайте такожЗ Маріуполя та Азовсталі вдалося врятувати 500 цивільних, евакуація була важкою - ОП

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що в Маріуполі з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Однак 9 травня глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на території комбінату Азовсталь в Маріуполі і досі перебувають більше сотні цивільних осіб. Він зазначив, що в Маріуполі зараз залишаються близько 100 тисяч жителів, і є ті, хто не хоче залишати місто.

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