На територію України з-за кордону повернулося 80 тис. людей

Більшість з них - чоловіки.
У Міністерстві внутрішніх справ України з посиланням на ДПС розповіли, що після 24 лютого в Україну з-за кордону повернулося 80 тисяч осіб.
З них більшість - чоловіки.
Громадяни України, які тимчасово проживають за кордоном, поїхали на відпочинок або заробітки, повертаються на батьківщину, щоб захищати її у складі ЗСУ або Тероборони.
Втім, є й такі, хто всіляко намагаються втекти з країни, тим самим порушивши указ, прийнятий 24 лютого. Згідно з ним під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати кордони України.
Порушників, які намагалися підкупити прикордонників, чекає поліцейський розгляд, а потім візит в районні військкомати.
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Автор: Анна Підгорна