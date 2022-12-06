На Донбасі окупанти стратили зеків-дезертирів, які втекли з позицій

У Покровському районі було зафіксовано факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю.

/ Фото radiosvoboda.org, УНІАН

На Донбасі російські окупанти страчують дезертирів, які залишають бойові позиції.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу України, опублікованому в Facebook.

Повідомляється, що 30 листопада, в районі смт Верхньоторецьке Покровського району Донецької області був зафіксований факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій.

Підкреслюється, що 13 з 21 дезертира – це завербовані з місць позбавлення волі особи.

"Командування російських окупаційних військ наказало затримати і ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня – всі дезертири знищені", - повідомляється у зведенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.

Про групу з 13 втекли російських військових розповіла глава Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і перебувають на території Криму.

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