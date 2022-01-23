Мураєвим займуться правоохоронці: в ОП натякнули на майбутнє ставленика Кремля

Євген Мураєв / УНІАН

В Офісі президента України прокоментували повідомлення британського уряду про наміри Кремля привести до влади в Києві проросійських політиків на кшталт лідера партії Наші Євгена Мураєва.

Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі для BBC News Україна зазначив, що з 2014, "коли почалася війна в 2014 році, керівництво Росії використовувало в своїх інтересах частину хоча і маргінальних, але все ж діючих політичних і громадських структур і діячів", яких в Офісі президента називають "політичними проксі для постійної атаки на українське суспільство зсередини".

За його словами, в 2014-2019 роках ця частина політичного спектру не тільки не зникла, але посилилася.

Провину за це у Зеленського покладають на колишнього президента — Петра Порошенка.

"Прізвища таких осіб, як Медведчук, Мураєв, їм подібні - це досить небезпечна спадщина каденції Порошенка і тих помилкових кроків, які він зробив у політичній роботі", - пояснив радник глави ОП.

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Крім того, він називає "відверто дивними" коментарі самого Євгена Мураєва про російські санкції проти нього.

"Російські санкції проти нього введені очевидно не тому, що Мураєв за незалежність України, а тому, що без дозволу конкурував з Медведчуком за можливість просувати інтереси Росії, – пояснює представник Офісу президента. - Яка ситуація зараз у відносинах між Мураєвим і Росією і чи збирався Мураєв стати новим "Аксьоновим" – має бути відповідь від правоохоронців".

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Сценарій окупаційного уряду в Україні

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", – повідомили в МЗС Британії.

У список "міністрів" потрапили ще четверо колишніх чиновників з часів Януковича і один екс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюєв і Сівкович. Всі вони з 2014 року живуть в Росії.

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