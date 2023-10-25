Чи може Україна сама закрити свої потреби у зброї: Камишін поділився деталями

Наша держава зараз виготовляє снарядів у рази більше, ніж за весь минулий рік, проте є одне "але".

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Камишін сказав, чи може Україна сама закрити свої потреби у зброї/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

В Україні значно зросло виробництво снарядів. Але наша держава, як і раніше, зараз в основному покладається на ті поставки зброї, які надають нам партнери.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час брифінгу на теренах Промислового форуму НАТО в Стокгольмі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується можливостей вітчизняного ОПК, то ми значно зростаємо. А якщо говорити, наприклад, про снаряди, то зараз ми виробляємо їх у рази більше, ніж за весь минулий рік. Але це в будь-якому разі досить далеко від того, скільки нам потрібно", – зазначив Камишін. відео дня

Проте, за його словами, незважаючи на нарощення Україною виробництва боєприпасів, їй все одно поки що доведеться покладатися на допоможу від міжнародних партнерів.

"Тому що в нас найбільша війна поколінь. І рівень споживання снарядів досить високий", – наголосив очільник Мінстратегпрому.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги. Він включає передачу безпілотників та самохідних зеніток Gepard. Це офіційно підтвердили у Німеччині.

Також раніше повідомлялося, що Австралія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Прем'єр-міністр Ентоні Албенізі заявив, що елементи нового пакету допомоги нададуть Україні одні з найкращих технічних можливостей у своїй галузі у світі.

Нагадаємо, у Politico раніше зазначали, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.

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