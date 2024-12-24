'Мій проект': Арестович заявив, що він 'призначив' Залужного головнокомандувачем

Арестович знову здивував людей обурливою заявою.

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Арестович зробив заяву про Залужного / колаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.arestovich, t.me/Zaluzhnui

Коротко:

Арестович заявив, що у 2020-2022 роках кілька разів зустрічався з Зеленським

За його словами, він був у найближчому оточенні Зеленського

Призначення Залужного головнокомандувачем – це нібито його проект

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що протягом 2020-2022 років кілька разів зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та навіть залишався наодинці із ним та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, щоб разом вирішувати питання у військовій сфері. Про це Арестович заявив у інтерв’ю, відео якого розлетілось у мережі Х.

За його словами, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, він був у найближчому оточенні Володимира Зеленського.

відео дня

"Залишався в кабінеті наодинці з ним (Зеленським, - ред.) та Єрмаком, вирішуючи низку специфічних питань у військовій сфері. Наприклад, призначення Залужного головнокомандувачем. Це я робив. Це був мій проект призначити Залужного головнокомандувачем", — заявив колишній радник.

Заява Арестовича про Залужного - відео:

Валерій Залужний – останні новини

Нагадаємо, наразі Варерій Залужний займає посаду посла України у Великій Британії, а кілька днів тому він написав книгу "Моя війна", яка є "власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення". Про це Залужний повідомив у Телеграм.

У ній відставний генерал розповідає про війну з власними страхами, з людьми, які перешкоджають досягати мети, а також про війну з обставинами.

"Моя війна - це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року. Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!" – зауважив екс-командувач ЗСУ.

Главред також писав, що Залужний вважає, що російські війська можуть здійснити потужний прорив на фронті, коли їм вдасться накопичити достатньо ресурсів і технологічних матеріалів. Це може статися після 2027 року.

Ексголовком ЗСУ також говорив, що європейські країни не готові до тривалої війни з Росією. Навіть за наявності передових систем, таких як F-16 чи Patriot, ресурси Заходу можуть вичерпатися вже через 2–3 місяці інтенсивних бойових дій.

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Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

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