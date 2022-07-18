Потужні вибухи на Херсонщині: злетіли в повітря склади з БК окупантів РФ

У Херсонській області підірвані склади окупантів / pixabay.com

В результаті ударів Збройних сил України знищено два склади з боєприпасами російських окупаційних військ.

За даними начальника об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, захисники України уразили ворожі цілі на території Херсонської області.

Вона також уточнила, що один зі складів боєприпасів окупантів був підірваний в Новій Каховці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів в Херсонській і Луганській областях.

Як повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович, в результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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