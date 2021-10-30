"Могили риють і вночі": одесит, який втратив матір через COVID-19, показав відео з кладовища міста

Житель Одеси заявив, що 29 жовтня за день поховали 28 людей, загиблих від коронавірусу / УНІАН

Житель Одеси втратив через коронавірусну інфекцію COVID-19 втратив матір. У жінки, на момент потрапляння до лікарні, за його словами, було уражено 75% легенів, і вона не була вакцинована. Чоловік показав кадри з одного з кладовищ міста і сказав, що 29 жовтня за один день було поховано 28 осіб, а могили риють і вночі.

"Хлопець, який днями втратив матір від COVID-19, зняв страшні кадри з західного кладовища. Тільки за день 28 людей ковідних поховали. Каже, що могили риють і вночі", – вказано у повідомленні Telegram-каналу Одеса INFO.

На відео, яке опубліковане в Мережі 29 жовтня, він сказав, що за добу до цього було вирито дві могили, але потім з'явилося ще 28 ям.

25 жовтня він розповів про те, що в суботу його батьків, які заразилися коронавірусом, забрала швидка. Місце для лікування було знайти складно, але дивом вдалося знайти місце в 5-й лікарні. За його словами, з'ясувалося, що у батька ураження легенів 35%, а у мами 75%. Вони не були вакциновані. Мама померла. У похоронному бюро черги, а в день, як стверджує він, агентство ховає 67 осіб.

"У суботу батьків забрала швидка. Їх возили по лікарнях, щоб хоч десь знайти місце для лікування, дивом знайшли в 5-й лікарні. Виявилося, що ураження легенів у тата 35%. У мами вже 75%. Були без вакцин. Я вакцинований 2-м дозами, і мене не взяло... сьогодні мами не стало. У похоронному бюро черга...67 осіб ховає агентство в день померлих від корони. Поки я оформляв документи мами, викотили 4-х в морг. Може ця історія дасть зрозуміти про серйозність проблеми. Знаю, що є непробивні люди, але якщо хоч одному ця історія врятує життя, вже буде добре!" - заявив він.

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читайте такожЧерга і 20 хвилин на прощання: крематорій в Одесі працює без перерв через спалах COVID-19Одеський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляв, що в Одесі за даними на 29 жовтня було встановлено 2156 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загинули 77 осіб.

Коронавірус в Одесі

Згідно з даними МОЗ на ранок суботи, 30 жовтня, за минулу добу в Україні зафіксовано 26 198 випадків зараження COVID-19. Одеська область опинилася на другому місці – 1973 випадки. На першому місці Дніпропетровська област, де за минулі 24 години встановлено 2280 випадків.

В Одеській області складна ситуація із захворюваністю на коронавірус. Регіон з 18 жовтня знаходиться в червоній зоні карантину.

Журналісти розповіли, що у районі Слобідка не вистачає кисню для хворих пацієнтів з коронавірусом. Людей екстрено перевозять з однієї лікарні до іншої - з відділення обласного центру соціально значущих хвороб в стаціонар на вулицю імені Ядова.