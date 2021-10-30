Коронавірус в Україні увійшов у раж: за добу зафіксовано ще понад 26 тисяч випадків зараження

Коронавірус в Україні увійшов в раж: за добу зафіксовано ще понад 26 тисяч випадків зараження / Getty

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 26 198 осіб, з них - 1649 дітей і 379 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5305 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 29 жовтня в Україні померла 541 людина. Водночас видужали 9449 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 2 904 872 людини;

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одужали - 2 430 944 людини;

летальних випадків - 67 393;

проведено ПЛР-тестування - 14 378 720.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2280 випадків;

Донецька область – 1172 випадки;

Житомирська область – 1002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1973 випадки;

Полтавська область – 1078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1455 випадків;

Херсонська область – 1124 випадки;

Хмельницька область – 1150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

29 жовтня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

У МОЗ рекомендували вакцинацію дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.

30 жовтня в "червоній" зоні карантину опинилися 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.