Коронавірус в Україні увійшов у раж: за добу зафіксовано ще понад 26 тисяч випадків зараження

Як повідомили в МОЗ, за минулу добу в Україні 541 людина померла від наслідків COVID-19.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 26 198 осіб, з них - 1649 дітей і 379 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5305 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 29 жовтня в Україні померла 541 людина. Водночас видужали 9449 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 2 904 872 людини;
одужали - 2 430 944 людини;
летальних випадків - 67 393;
проведено ПЛР-тестування - 14 378 720.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1455 випадків;
- Вінницька область – 623 випадки;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 2280 випадків;
- Донецька область – 1172 випадки;
- Житомирська область – 1002 випадки;
- Закарпатська область – 277 випадків;
- Запорізька область – 1352 випадки;
- Івано-Франківська область – 760 випадків;
- Київська область – 952 випадки;
- Кіровоградська область – 199 випадків;
- Луганська область – 592 випадки;
- Львівська область – 1880 випадків;
- Миколаївська область – 754 випадки;
- Одеська область – 1973 випадки;
- Полтавська область – 1078 випадків;
- Рівненська область – 998 випадків;
- Сумська область – 1612 випадків;
- Тернопільська область – 609 випадків;
- Харківська область – 1455 випадків;
- Херсонська область – 1124 випадки;
- Хмельницька область – 1150 випадків;
- Черкаська область – 661 випадок;
- Чернівецька область – 684 випадки;
- Чернігівська область – 904 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
29 жовтня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.
У МОЗ рекомендували вакцинацію дітей. Підлітки від 12 до 17 років можуть отримати одну вакцину за умови наявності повної карти вакцинації рутинними щепленнями.
30 жовтня в "червоній" зоні карантину опинилися 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.
Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення ухвалено під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.