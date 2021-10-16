Жорсткий карантин і рішення щодо транспорту: Запоріжжя опиниться в "посиленій" червоній зоні

У Запоріжжі можуть обмежити перевезення пільговиків у ранковий та вечірній час / УНІАН

Запоріжжя з понеділка, 18 жовтня, опиниться в червоній зоні карантину. На місцевому рівні ухвалено рішення щодо обмежень, пов'язаних з пасажирськими перевезеннями. У місті вивчать питання, пов'язані з вакцинацією водіїв від коронавірусу, дотримання обмежень у транспорті, виділення додаткових транспортних засобів та окремого графіка з перевезення пільговиків.

Як повідомляє пресслужба Запорізької міської ради, в мерії пройшло позачергове засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого була ухвалена рішень, спрямованих на врегулювання питань з роботою транспорту на період посиленого карантину.

Йдеться про те, що Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради опрацює питання, пов'язані з вакцинацією водіїв проти COVID-19, організацією перевезень та дотримання карантинних вимог, забезпеченням додатковими транспортними засобами та обмеженням часу перевезення пасажирів пільгового контингенту.

Що вирішили у Запоріжжі щодо транспорту

Місцева влада опрацює питання проведення вакцинації від коронавірусу водіїв міського транспорту

У місті вивчать питання організації пасажирських перевезень та дотримання карантину в транспорті

Розглянуть питання виділення додаткових транспортних засобів для зменшення скупчення людей в годину-пік

Виконкому міськради Запоріжжя рекомендують обмежити перевезення пасажирів пільгового контингенту з 06:00 до 10:00 і з 15: 00 до 19:00.

Ситуація з COVID-19 в Україні

За даними на ранок суботи, 16 жовтня, в Україні за минулу добу було зафіксовано 12 983 нових випадків зараження COVID-19. Госпіталізовано 2 859 осіб.

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Унаслідок погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус з 18 жовтня у Запорізькій, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях посилюють карантин. Регіони переходять на червоний рівень протиепідемічних обмежень.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зробив заяву про те, що початок піку COVID-19 в Україні очікується з 25 жовтня. За його словами, у країни буде складних 10 днів, але медична система повинна витримати навантаження.