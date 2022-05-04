"Змінюючи підгузник, я плакала": місячний малюк прожив три тижні в підвалі під обстрілами окупантів

місячний малюк прожив три тижні в підвалі під обстрілами окупантів / Факти

24-річна Ганна Чугай з Чернігова в результаті авіаудару окупантів втратила свій будинок, після чого змушена була жити з новонародженим сином у підвалі.

Там вона пробула 21 день, а в результаті обстрілів вона ледь не втратила матір, пишуть "Факти".

Після одного з обстрілів міста, російська ракета знищила їх квартиру і вбила багато людей.

"Там лежали тіла, деякі без ніг, тоді загинули майже півсотні людей. У них було випущено близько п'яти ракет. Жертв було так багато, бо поруч аптека і люди стояли в черзі. Мама на вулиці взувалася біля тіла мертвої жінки", - розповідає Анна.

Їм прийшло перебиратися в підвал. Спочатку у них були вода, світло, їм дали електроплиту, щоб ми готували їжу, грілися камінами, але через пару днів рашисти знищили снарядами водопостачання та електроенергію.

Почалося пекло

"Син спав у колисці від коляски. Найважче було приготувати суміш. Ми її набирали в бляшану банку, змішавши з кип'яченою водою, і підігрівали над свічкою. Самі їли консерви і хліб. Гігієна - теж окрема тема. Данила ми "купали" завдяки вологим серветкам. Відповідно у сина почалися попрілісті, почервоніння, на тілі ранки...", - згадує дівчина.

Так Ганні доводилося готувати їжу малюкові / факти

Ракетні удари не припинялися. Місячному Данилу проходилося найгірше - хлопчик постійно кричав і не спав ночами.

"Кожен раз, змінюючи підгузник, я плакала. Не тільки через дитину, а й тому, що майже постійно місто бомбили. Стіни тряслися. Через стрес Данило постійно кричав, не спав ночами. Він навчився тримати голівку в підвалі. Прогулювалися ми тільки на першому поверсі. Сирен не було. Тому кожен вибух - це було щось страшне", - розповіла Ганна.

Було прийнято рішення - тікати!

Покинути місто родині вдалося машиною, за заздалегідь узгодженим маршрутом. Поїхали всі, крім батьків. Діставшись в безпечне місце, вперше за час війни, Дані вдалося нормально поспати, а дорослі досі не можуть відійти від пережитого.

"Думками ми з Черніговом. Так тягне в рідний дім. Боляче до сліз. У перші місяці материнства я пережила справжнє пекло, але вірю, що скоро ми переможемо і повернемося. І почнемо все спочатку", - запевняє Ганна.

Раніше телеведуча Катерина Осадча розповіла неймовірну історію пошуків і порятунку 4-місячного малюка. Як виявилося, хлопчик разом з мамою перебували в підземеллях "Азовсталі".

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