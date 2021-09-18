"Люди переносять COVID-19 важче": в Україні збільшилася кількість госпіталізацій, розширюють реанімації

В Україні збільшилася кількість госпіталізацій через коронавірус / Фото Reuters

В Україні останнім часом стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу. Ще у понеділок фіксували понад три тисячі нових інфікованих, а за минулу добу вже понад шість тисяч. За останні 24 години госпіталізовано 1729 осіб.

Як результат у Києві в опорних лікарнях відкривають додаткові місця, повідомляє ТСН. Лікарі кажуть, що пацієнти зараз переносять COVID-19 важче, більшість з тих, хто потрапляє до лікарні, потребують кисневої підтримки.

"Збільшилася кількість пацієнтів і госпіталізація. Пацієнти стали хворіти важче. І госпіталізація збільшилася", - розповіла в коментарі виданню завідувачка терапевтичного відділення Київської міської клінічної лікарні №4 Людмила Родіонова.

У терапевтичному відділенні лікарні зараз 35 пацієнтів, з них 32 потребують додаткового кисню. З усього відділення щеплення тільки в однієї пацієнтки.

"У нас проліковано 4 вакцинованих пацієнти, набагато легше протікає хвороба, немає таких змін в легенях", — говорить медик.

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У реанімації ті, кому набагато важче. Інтенсивну терапію заново відкрили під хворих на коронавірус місяць тому.

"У нас було 9 ліжок-місць, додали ще 3 і розширюємо до 16", — говорить завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 Київської міської клінічної лікарні №4 Владислав Васіяров.

Місця додалися, але пацієнти хворіють довше. Якщо раніше хворі лікувалися 14-15 днів, то зараз — 25-26. Спілкування з рідними тільки через записки.

Відзначимо, коронавірус в Україні за добу 17 вересня виявили у 6234 жителів країни. У тому числі захворіли 689 дітей і 89 медпрацівників. Летальних випадків - 79, госпіталізовано 1719 осіб.

Коронавірус в Україні за добу 16 вересня виявили у 6624 жителів країни. Було госпіталізовано 1 568 осіб; летальних випадків - 99; одужали 1 914 осіб.

13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили рішення змінити правила карантину в Україні. Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.

Крім того, Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину.