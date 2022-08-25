Любов переможе зло: боєць ЗСУ увірвався в прямий ефір і покликав відому українську телеведучу заміж

Юрій Герун і Марина Пітіляк / скріншот

Український військовий Юрій Герун в прямому ефірі одного з львівських телеканалів зізнався журналістці Марині Питиляк, яка вела святкову програму, в коханні.

Як передає Перший Західний, пропозицію руки і серця боєць зробив у День Незалежності України.

"Сьогодні мене обстріляла диверсійно-розвідувальна група амурів і потрапила мені прямо в серце", – почав герой.

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Протягом п'яти хвилин, прикрашаючи свою промову прекрасними епітетами, романтик розповідав своїй дівчині про кохання. Вона відповіла "Так!".

"100 Так! І вірю, що скоро буде і 100 цомчиків! Особливий мій Юрій Герун, як завжди, особливо трепетно, небанально і так люблячо. Потрійний моє свято - День Незалежності, День залежності від твоєї безмежної любові, і День народження моєї ТРК Перший Західний. Які часи, такі і визнання. Втім, ні сім повітряних тривог, ні зло не здатні зламати нашу світлу любов. Мрію про твоє переможне повернення. І про обійми наживо. Вірю в тебе і в нас. І щаслива, що колись нас познайомив Бог", - написала журналістка і ведуча в Facebook.

Варто зазначити, що до військової служби Юрій Герун також працював журналістом на різних львівських телеканалах.

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