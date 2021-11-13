Легені "горять", перетворюються на пісок: лікар розповіла про жахи в COVID-лікарні

У лікарні надходять пацієнти з важкою формою коронавірусу / facebook.com/moz.ukr

У жертв коронавірусу найчастіше легкі уражаються повністю. При цьому вони розсипалися в руках, як пісок, розповіла завідуюча інтенсивною терапією лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.

Як підкреслила вона в інтерв'ю BBC News Україна, останнім часом пацієнтів привозять менше, проте серед них збільшується частка важких, яким потрібна штучна вентиляція.

"Все частіше хворіють молоді люди. Зараз хворіють і вмирають молоді люди без супутніх патологій. Дельта - це дуже агресивний штам", - каже медик.

За її словами, найчастіше молоді люди потрапляють в лікарню, коли стан вже дуже важкий, виражена дихальна недостатність. Вони виснажені тривалою інтоксикацією, тривалою температурою.

"У нас в реанімації помер молодий хлопець. Це трагедія, тому що він був здоровий і без супутніх проблем, але Дельта-штам в рази більш агресивний і "спалив" його легені. Я була на розтині - це страшна картина. Його легені стали чорними, розсипалися в руках, як пісок. У молодого хлопця фактично не було легких. Ось що ковід робить з організмом", - розповіла лікар.

Реклама

Матолінець додала, що через день у лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусу помирає від трьох до десяти осіб: "Минулого тижня до реанімації надійшло одночасно 14 осіб. Тільки вісім пережили першу добу. Уявіть, в якому важкому стані їх доставили".

Коронавірус в Україні

В Україні коронавірусну хворобу COVID-19 за добу виявили у 23 572 жителів країни.

За добу в Україні видужало 25 415 осіб, 695 померло. Також за минулу добу госпіталізовано з коронавірусом - 4 564 людини.

Читайте ще: