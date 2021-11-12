"Плато настало": Шмигаль прогнозує спад захворюваності на коронавірус в Україні

Денис Шмигаль зазначив , що це не означає необхідно зменшувати темпи вакцинації / УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує спаду захворюваності коронавірусом в Україні в найближчий тиждень.

"На жаль, в Україні більшість областей знаходиться в "червоній" зоні, але на цьому тижні відбулася стабілізація і по більшості областей можна стверджувати, що плато настало. Думаємо, що вже на цьому і наступному тижні буде спад", - передає слова прем'єра "Інтерфакс".

Водночас Шмигаль підкреслив, що спад захворюваності не означає, що необхідно зменшувати темпи вакцинації.

читайте такожНовий рік у "червоній" зоні: Кузін оцінив шанси послаблення карантину на свята в УкраїніВарто відзначити, що НАН також підтвердили такий прогноз. Вчені запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, але кількість смертей ще зростатиме. За їхніми даними, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 058 жителів країни. У тому числі захворіли 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 318 осіб; летальних випадків - 750; видужала 21 941 людина.

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