Коронавірус за добу виявили у понад 23 тисяч українців - МОЗ

В Україні коронавірус за добу знайшли у 23 572 жителів країни / Фото Reuters

В Україні коронавірусну хворобу COVID-19 за добу виявили у 23 572 жителів країни.

Такі дані на ранок суботи, 13 листопада, публікує прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу в Україні видужало 25 415 осіб, 695 померло. Також за минулу добу госпіталізовано з коронавірусом - 4 564 людини.

Найбільше випадків за добу виявили в Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і в Києві (1839).

Найбільше летальних випадків - у Дніпропетровській (85), а також у Запорізькій області (55) і в Києві (53).

Реклама

Вакцинація від коронавірусу

Більше 12 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

За добу 12 листопада в Україні 299 854 людини були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 осіб, повністю імунізовані – 164 127 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 203 149 осіб; одужало – 2 620 094 особи; летальних випадків – 76 302.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 12 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 058 жителів країни. У тому числі захворіли 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

Було госпіталізовано 4 318 осіб; летальних випадків - 750; видужала 21 941 особа.

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м.Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) та Полтавській (1257) областях.