УкрРус
  1. Новини
  3. Україна

Ледь не побили глеки: за що Зеленський "зчепився" з Польщею під час переговорів

Даяна Швець
17 вересня 2024, 19:16
80
Володимир Зеленський "здивував" польську делегацію своїм тоном спілкування, зазначають ЗМІ Варшави.
Під час польсько-українських обговорень сталася суперечка
Під час польсько-українських обговорень сталася суперечка / Колаж Главред, Фото: Офіс президента України

13 вересня під час зустрічі у Києві, спілкуючись з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським, президент України Володимир Зеленський "здивував" польську делегацію своїм тоном спілкування. Так переговори прокоментували польські ЗМІ, зокрема Onet і Wprost.

Як розповіли проінформовані джерела журналістів, атмосфера на зустрічі була зовсім не дружелюбною, а напруженою та "близькою до сварки". За версією джерел Onet, поляки були щонайменше здивовані стилем, у якому Зеленський намагався поставитися до глави польського МЗС.

"Саме Зеленський із самого початку мав нав’язати поганий тон у розмові. Він звинуватив Польщу в тому, що не підтримує свою країну в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Слова Сікорського про те, що наша країна (Польща – Ред.) намагалася приєднатися до ЄС десятиліття, а термін, запропонований його адміністрацією, нереалістичний, були марними", – додає Wprost.

відео дня

Далі польські ЗМІ стверджують, що президент України висунув Польщі одразу дві вимоги:

  • Варшава має надати Україні більше військової техніки
  • Армія Польщі має збивати російські безпілотники та ракети до того, як вони потраплять у польський повітряний простір

Своєю чергою Сікорський апелював, що таке рішення неможливо прийняти без НАТО. Міністр погодився передати Україні натомість винищувачі МіГ-29, але тільки за умови, що отримає літаки від Заходу натомість.

Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

А от обговорюючи Волинську трагедію, президент Зеленський, за даними польських ЗМІ, нібито заявив, що Польща піднімає цю тему лише з внутрішньополітичних міркувань і не повинна повертатися до цього питання.

"Згідно з повідомленнями, отриманими Onet від учасників розмови, в один момент атмосфера була настільки поганою, що можна було навіть говорити про протистояння. Важливо, що литовська делегація не намагалася підтримати польського міністра", – повідомляє журналіст, публіцист і колишній польський дипломат Вітольд Юраш.

Волинська трагедія

Волинська трагедія є одним з найбільш кривавих і конфліктних періодів в історії України. Цей період, який тривав з 1943 по 1944 рік, був відомий масовими насильствами і етнічними чистками між українцями і поляками, які відбувалися на території Волинської області.

Під час Волинської трагедії сталися масові вбивства. За різними оцінками, загинуло від кількох тисяч до кількох десятків тисяч людей. Крім того, було знищено багато сіл і міст, підпалено будинки, а людей піддавали насильству і жорстоким етнічним чисткам.

Волинська трагедія тривала влітку 1943 року, коли конфлікт досяг свого піку. Це залишило великий вплив на національно-етнічні відносини в регіоні і глибокі шрами в історії України та Польщі.

Наскільки правдивою та прозорою є інформація польських ЗМІ, поки невідомо, адже, для балансу тверджень, українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

Україна та Польща - останні новини

Нагадаємо, що у Польщі відповіли, чи стане на заваді конфлікт щодо Волині вступу України в ЄС. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не висуває вимог в історичних суперечках до Києва, які можна вважати надмірними. Однак залишати історію історикам поки зарано.

Попри всі суперечки, нещодавно польський глава МЗС жорстко розніс ядерні погрози Путіна. Російські аеродроми, з яких запускають ракети по Україні, можуть вважатися законними цілями для ударів, заявив Родослав Сікорський.

Окрім цього, глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що європейські країни повинні припинити фінансову підтримку тих, хто підлягає призову. Кого це може зачепити - розповів Главред.

Інші міжнародні новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі Володимир Зеленський Сикорский МЗС Польщі Польща Анджей Дуда
Реклама

Головне за день

Союзник Трампа Помпео бурхливо відреагував на скандал з Венсом через Україну

Союзник Трампа Помпео бурхливо відреагував на скандал з Венсом через Україну

19:45 Україна
В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі

В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі

19:32 Синоптик
Сплячий агент, або Чим Україні загрожує новий замах на Трампа

Сплячий агент, або Чим Україні загрожує новий замах на Трампа

19:10 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання 109617

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання

Наташа вже в курсі : путініст Тарзан публічно засвітив свою нову музу 33183

"Наташа вже в курсі": путініст Тарзан публічно засвітив свою нову музу

Що означає знак з білим фоном і зеленим обідком: нововведення для водіїв 13965

Що означає знак з білим фоном і зеленим обідком: нововведення для водіїв

Ціна на популярний в Україні продукт виросте вдвічі: в чому причина 4437

Ціна на популярний в Україні продукт виросте вдвічі: в чому причина

Останні новини

19:59

Під жорстким табу радянської влади: чому в СРСР діти любили жувальну гумку

19:47

Оси втечуть самі: як назавжди позбутися небезпечних комахВідео

19:45

Союзник Трампа Помпео бурхливо відреагував на скандал з Венсом через Україну

19:39

Путініст Сосєдов завив через звільнення з російського телеканалу

19:32

В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі

Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – РустамзадеУкраїна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – Рустамзаде
19:18

Справжні плани Трампа для України, помилки Байдена та сила Америки: Наталія Мосейчук взяла ексклюзивне інтерв’ю у Майка ПомпеоВідео

19:16

Ледь не побили глеки: за що Зеленський "зчепився" з Польщею під час переговорів

19:10

Сплячий агент, або Чим Україні загрожує новий замах на ТрампаПогляд

18:59

Удар для армії РФ: як дозвіл США переверне ситуацію на фронті для ЗСУ

Реклама
18:45

Відомий співак розповів, як Кароль обізвала його на "Голосі країни"

18:35

Хто на малюнку інопланетянин: мало хто зможе розгадати загадку за 5 секунд

18:25

Злякалися ядерних погроз: в Трампа вимагають прямих переговорів США і Росії

18:18

Ще двом областям приготуватись: експерт прогнозує розширення операцій ЗСУ в РФ

18:06

Мобілізацію деяких чоловіків можуть призупинити: що готують Рада і Міноборони

18:01

Як омолодити образ після 40 років: 3 помилки з волоссям, які додають віку

17:32

В Амурській області розбився вертоліт: хто з відомих "шишок" Росії був на бортуФото

17:25

Притягнете в життя все найкраще: що потрібно зробити 18 вересня - прикмети

17:22

Завершення війни у 2025 році: Захід обговорює можливість переговорів з Москвою

17:07

На кордоні з Росією зафіксували сліди радіації: чи є небезпека для людей

17:02

ЗСУ контратакували та вибили росіян із заводу у Вовчанську - ISW

Реклама
17:02

Шольц зробив дивну заяву на тлі чуток про скандальний "план заморозки війни"

16:58

Україна наближає війну до фіналу: в ОП розповіли про реальний "план перемоги"

16:48

Б'ють рекорди: названо найбільші породи котів в світіВідео

16:23

Жінка виловила найбільшу рибу і не потрапила в Книгу рекордів: в чому причина

16:23

Тренди ринку праці: Інвестиції в розвиток HR-спільноти та підтримка ЗСУ новини компанії

16:15

Оперативне оточення ворога: ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області

16:14

США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина

16:05

Росія скинула КАБ біля ТЦ в Харкові, поранено групу рятувальниківВідео

16:02

Потап висміяв українців, які виїхали за кордон під час війниВідео

15:52

День осіннього рівнодення 2024: прикмети і що не можна робити в цей день

15:50

"Наступною буде Молдова": Бербок попередила про серйзні наміри Путіна

15:24

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

15:00

4 знаки китайського зодіаку, на яких чекає удача і везіння до кінця вересня

14:55

"За тиждень може все змінитись": Рустамзаде розкрив плани Зеленського на Курщину

14:53

Росте як на дріжджах: експерт назвала продукт-розсадник плісняви в холодильнику

14:51

Підліток з найбільшими руками та ногами у світі: як він виглядає

14:48

Рада проголосувала в першому читанні за підвищення податків для українців: що зміниться

14:40

Як ідеально відбілити брудні шви між плиткою за 10 хвилин: потрібен лише один засіб

14:38

Лише гостроокий геній помітить "дивну" цифру за 5 секунд: дуже складна загадка

14:29

Новий рецепт супу з фрикадельками - наминатимуть за обидві щокиВідео

Реклама
14:29

Росіяни змінили тактику: скільки можуть тривати бої за Покровськ - Рустамзаде

14:20

Інші варіанти - програшні: як має закінчитись війна в Україні - Рустамзаде

14:12

Небезпечні супербактерії "вб'ють" понад 39 млн осіб до 2025 року - дослідження

13:56

Волочкова клянчить пенсію в Росії

13:48

"Цим я себе принижую": Тарас Тополя висловився про повернення Олега Винника

13:43

Зламана шия, вибух піротехніки: названо найбільш "вбивчі" концерти в історії

13:42

Хто був проти операції ЗСУ в Курській області - Politico

13:32

Під забороною 4 речі: що не можна тримати на підвіконні

13:26

Урожаю настане кінець: чому не можна садити м'яту на городі - просте поясненняВідео

13:24

Гороскоп на завтра 18 вересня: Скорпіонам - напруга, Водоліям - здійснення бажаного

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти