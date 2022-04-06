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Лікувала прострелені ноги і приймала пологи в темряві: розповідь лікарки, яка рятувала людей у Бучі

6 квітня 2022, 12:45

Медик Ірина Язова довго працювала в Ірпінській міській лікарні завідуючою приймальним відділенням, а останні два роки - лікарем-терапевтом у ковидному відділенні.

Язова
Ірина Язова / Facebook

Лікар-терапевт Ірина Язова з міста Буча під Києвом два тижні після початку війни рятувала сусідів і незнайомих людей від поранень (і навіть приймала пологи, чим ніколи раніше не займалася). Про це повідомляє портал Обозреватель з посиланням на розповідь самої жінки.

Після початку російської окупації їй довелося терміново приймати городянина на ім'я Володя. Чоловік провідував знайомих у сусідньому житловому комплексі та 5 березня повертався додому. Тоді російські загарбники чергою з автомата прострелили йому обидві ноги. Чоловік три години пролежав на вулиці, по якій їздили танки окупантів.

Пораненого побачили двоє сусідів, притягли його в під'їзд і покликали Ірину, яка кілька днів робила йому перев'язки і колола знеболюючі, поки його не забрали в лікарню.

"Володі пощастило. У нього були перебиті обидві ноги. Куля пройшла через одну ногу, перебила кістку і вийшла через іншу. Він кінцівками не рухав, він взагалі нижче пояса був знерухомлений", - говорить Язова

Вперше в житті під час війни Ірині довелося приймати пологи. У дівчини-сусідки вони почалися о 04.00 на 12-й день окупації. Тоді в місті вже не було світла і води, а буквально через пару годин до цього відключили газ через пошкодження труби.

"Нас було троє - лікар, дизайнер і Домогосподарка, такі собі бабки-повитухи, у кожної була своя роль в цьому процесі. На світ з'явилася маленька Аліса - в холоді, в темряві. Ми не гріли воду, просто обтерли дитину і укутали. Вона народилася напрочуд абсолютно чистою, мабуть, відчувала, в який світ прийде і в яких умовах все це відбувалося. І добре, що у самої мами все добре пройшло, не було ніяких ускладнень. Після пологів вона зі мною не зв'язувалася, знаю, що змогла виїхати з дівчинкою в безпечне місце в Україні. Але дуже хотілося б, щоб ця молода мама подзвонила мені і заспокоїла, мовляв, вони здалися медикам і все у них добре", – підсумувала Ірина.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

Автор: Єгор Бунін
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Буча російські агресори новини України
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