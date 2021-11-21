Кремлю ввижається "русофобія" і підготовка Україною удару на кримському напрямку

У Кремлі заявили про підготовку удару Україною / Фото: Reuters

У раді безпеки Росії заявили про те, що Україна нібито веде підготовку провокації в районі захопленого РФ Криму.

Заступник секретаря РБ РФ Олександр Гребенкін в інтерв'ю rg.ru заявив, що"зросли ризики проведення українськими спецслужбами і радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку і щодо об'єктів морської економічної діяльності і транспортних переходів в Азовському і Чорному морях".

Російський чиновник озвучив тезу про те, що на кордоні з Україною нібито відзначається зростання транскордонної злочинності, пов'язаної з організацією каналів незаконного переміщення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

"Триває деструктивна діяльність української влади з надання негативного інформаційного впливу на російських громадян, які проживають в Республіці Крим та інших прикордонних регіонах Росії. Це відбувається в тому числі шляхом поширення через різні медійні ресурси спотворених і недостовірних відомостей про зовнішню і внутрішню політику нашої країни", - стверджує Гребенкін.

Він також повторив заїжджені мантри Кремля про "державний переворот", а також про "радикальний націоналізм" і "русофобію" в Україні.

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Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія готує вторгнення в Україну на кінець січня-початок лютого: вона планує завдавати ударів через сусідню Білорусь, по східних областях та Одесі.

Атака, яку готує Росія, заявив глава військової розвідки, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-що раніше у війні на Донбасі.

Раніше про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

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