"Маніпуляція": в Україні відповіли Путіну на заяви про стан ГТС

ГТС України / УНІАН

Заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що ГТС України "може лопнути" - це блюзнірство і маніпуляції. У Міненерго звернули увагу на кількість аварій, які відбуваються в російській газотранспортній системі.

"Він (Путін - ред.) дуже дивно робить акценти у своїх виступах. Як йому заманеться", - сказала радника міністра енергетики України Олена Зеркаль, передавати Радіо Свобода.

За її словами, Росія зараз використовує українську ГТС навіть в рамках укладеного контракту не на повну потужність.

Зеркаль зазначила, що прокачують 20% від того, що можуть поставляти в Європу.

"Вони зараз прокачують на рівні 85 млн кубометрів на день, а можуть прокачувати сплачені 120", - додала вона.

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Зеркаль назвала заяву Путіна про виконання Росією своїх контрактів "блюзнірством і маніпуляцією цифрами і фактами".

Вона нагадала, що два роки тому Газпром зупиняв Північний потік-1 на ремонт і через українську ГТС прокачувалося 300 млн кубометрів на день і з трубою нічого не відбувалося.

Радник міністра енергетики звернула увагу на кількість аварій, які відбуваються в російській газотранспортній системі.

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"Якщо порівняти кількість аварій, які відбуваються на російському маршруті і скільки у нас, - то це не можна порівнювати. А вказувати на те, що він так вважає, не маючи жодних підстав для цього, наводить на думку, що вони, мабуть, щось задумали", - додала вона.

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Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявляв, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. Росіяни заздалегідь забронювали на 2021 рік менший обсяг поставок газу через Україну, а тепер і зовсім поставили ультиматум Євросоюзу: або дешевий газ і запуск труби СП-2, або високі ціни на паливо і проблеми з його поставками шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України підтримують таку точку зору і вважають, що зростання цін на газ в Європі є результатом політики Газпрому, який торгується за преференції перед початком роботи Північного потоку-2.

Російський віце-прем'єр Олександр Новак 14 жовтня сказав, що газопровід СП-2 незабаром буде готовий до запуску.

В американському Міністерстві фінансів заявили, що США мають намір покарати Газпром за порушення санкцій, пов'язаних з проектом Північний потік-2.